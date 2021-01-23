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СМИ узнали о перестановках в двух управлениях администрации президента

Глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов покинет должность, также между этим подразделением и управлением по приграничному сотрудничеству перераспределят зоны ответственности
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Между двумя управлениями администрации президента (АП) планируется перераспределение функционала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госструктурах.

Речь идет об управлении по приграничному сотрудничеству и управлении по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Под ответственность первого, которое сейчас курирует Абхазию, Южную Осетию и Украину, передадут еще несколько государств. «С точки зрения структуры и штата ничего не изменится», — заявил собеседник газеты.

Какие именно государства перейдут из одного управления в другое, пока не известно, но источники «Коммерсанта» не исключают, что ими станут Молдавия и непризнанная Приднестровская молдавская республика.

По словам источников газеты в АП, в этом году свою должность покинет руководитель управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, которого сменит его заместитель Игорь Маслов. 2 февраля Чернову исполнится 70 лет, это предельный возраст для госслужащего. 

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Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами АП было создано в 2005 году. Чернов руководит им с апреля 2012 года, ранее он работал в Службе внешней разведки, где дослужился до генерала. В зону ответственности управления входит почти все постсоветское пространство, его сотрудники готовят аналитику о ситуации в странах бывшего СССР, а также устанавливают связи с теми, кто открыто выступает за сотрудничество с Россией. Например, подразделение работало с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, отмечает газета.

В октябре 2018-го президент Владимир Путин преобразовал управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. С 2019 года это подразделение возглавляет Алексей Филатов.

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