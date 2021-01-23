СМИ узнали о перестановках в двух управлениях администрации президента

Глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов покинет должность, также между этим подразделением и управлением по приграничному сотрудничеству перераспределят зоны ответственности

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Между двумя управлениями администрации президента (АП) планируется перераспределение функционала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госструктурах.

Речь идет об управлении по приграничному сотрудничеству и управлении по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Под ответственность первого, которое сейчас курирует Абхазию, Южную Осетию и Украину, передадут еще несколько государств. «С точки зрения структуры и штата ничего не изменится», — заявил собеседник газеты.

Какие именно государства перейдут из одного управления в другое, пока не известно, но источники «Коммерсанта» не исключают, что ими станут Молдавия и непризнанная Приднестровская молдавская республика.

По словам источников газеты в АП, в этом году свою должность покинет руководитель управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, которого сменит его заместитель Игорь Маслов. 2 февраля Чернову исполнится 70 лет, это предельный возраст для госслужащего.