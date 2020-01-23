Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»

По его мнению, за последние годы напряженность во всем мире достигла наивысшего уровня, что «делает риск перелома реальным». Он призвал сосредоточиться на ключевых причинах кризиса

Антониу Гуттериш (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время существуют четыре «всадника Апокалипсиса», которые угрожают всему миру. Об этом он сказал в рамках выступления на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на этот год.

«Эти четыре всадника <...> могут поставить под угрозу каждый аспект нашего общего будущего», — считает он.

Генсек уточнил, что речь идет о геополитической напряженности, климатических изменениях, глобальном недоверии и злоупотреблении новыми технологиями.

По мнению Гуттериша, глобальная напряженность достигла наивысшего уровня за последние годы, что «делает риск перелома реальным». Он отметил, что ООН занимает ведущую роль в попытках предотвратить глобальные изменения, а также заявил о необходимости сосредоточиться на ключевых причинах кризиса.