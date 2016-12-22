Депутаты в законе о легализации ЧВК запретят им устраивать революции

РБК ознакомился с подготовленным руководством «Справедливой России» проектом закона о легализации частных военных компаний. Он предусматривает пенсии и льготы для бойцов ЧВК, чья деятельность сейчас в России запрещена

Сергей Миронов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов и его первый заместитель Михаил Емельянов разработали законопроект (есть у РБК) о легализации частных военных компаний. Подлинность документа подтвердили два источника РБК в Думе. Михаил Емельянов подтвердил РБК, что документ подготовлен и проходит процедуру согласования — до внесения в Госдуму проект закона будет направлен в правительство и другие органы власти для получения официальных отзывов.

Чем займется ЧВК

Законопроект Миронова и Емельянова вводит само понятие «частная военная и военно-охранная организация». Как сказано в тексте законопроекта, это «организация, специально учрежденная для выполнения и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию».

Заказчиком военных и военно-охранных услуг могут быть как физические, так и юридические лица, заключившие с ЧВК договор. Авторы предлагают разрешить ЧВК охранять как физических лиц, так и объекты, включая здания, сооружения, территории (акватории), движимое имущество, в том числе транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги, указано в документе.

Также ЧВК может получить право заключать договоры с иностранными государствами в соответствии с их законами, чтобы оказывать военные и военно-охранные услуги.

Законопроект определяет в качестве целей ЧВК «защиту прав и законных интересов» тех, кто заказал их услуги, продвижение услуг российских охранников и военных за рубежом, «развитие международного военного сотрудничества», а также «снижение уровня военных и террористических угроз».

При этом авторы законопроекта настаивают, что частные военные компании должны обязательно руководствоваться принципами «уважения прав и свобод человека», «к культурным особенностям и национальным обычаям государства территориальной юрисдикции, расовым и национальным отличиям и свободе вероисповедания, уважения суверенитета и территориальной целостности государств».

Никаких иностранцев

Сергей Миронов и Михаил Емельянов считают, что уставный капитал, необходимый для создания ЧВК, должен быть не менее 10 млн руб., при этом «предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал частной военной и военно-охранной организации не может быть более 50% от размера уставного капитала», сказано в проекте закона.

Но для иностранцев и россиян, которые имеют зарубежные паспорта, а также для иностранных фирм внесение денег в уставный капитал ЧВК законопроектом «запрещается». Не могут они и выступать учредителями частных военных компаний — это право имеют только российские граждане и юрлица, причем россияне, кроме того, не должны иметь судимость.

Кто сможет служить

Право служить в российских ЧВК справедливороссы иностранцам оставили. Работником частной военной и военно-охранной организации может быть как гражданин России, так и гражданин иностранного государства, достигший возраста двадцати одного года, «годный по уровню профессиональной подготовки и состоянию здоровья для выполнения трудовой функции, непосредственно связанной с выполнением и оказанием военных и военно-охранных работ и услуг».

Ограничения на службу в ЧВК также распространяются на осужденных и на тех, кто служил в армии менее одного года или был уволен из силовых структур за совершение дисциплинарного проступка. Нельзя будет служить в ЧВК также тем, кто был привлечен к ответственности за распространение наркотиков или психотропных веществ. Не разрешат депутаты служить в российских ЧВК и тем иностранцам, которые находятся под санкциями России или ООН.

«Руководителем частной военной и военно-охранной организации может быть гражданин Российской Федерации, достигший тридцати лет, имеющий высшее профессиональное образование», — предложили депутаты, при этом уточнив, что руководителем ЧВК не может быть действующий чиновник или депутат.





Форма и оружие

Специальная форменная одежда и знаки различия работников ЧВК не могут быть аналогичными форме и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходными с ними, отмечают разработчики законопроекта. Порядок ношения формы для сотрудников ЧВК будет устанавливаться российским правительством, сказано в документе. Это касается и специальной раскраски, надписей и знаков на транспортных средствах ЧВК.

ЧВК вправе использовать оружие, сказано в тексте проекта. Виды, типы и модели оружия, патронов к нему, а также нормы обеспечения ими работников частной военной и военно-охранной организации на территории России определяются российскими нормативными правовыми актами, а за ее пределами — нормами международного права, международными и межправительственными соглашениями России и нормами права государства территориальной юрисдикции. То же касается и оборота оружия, патронов и боеприпасов к нему, а также правил их хранения, говорится в документе.

Запрет на революции

Отдельно уточнили депутаты запреты, которые действуют для ЧВК. В поправках подчеркивается, что частным военным и военно-охранным организациям запрещается свержение законных органов власти или подрыв каким бы то ни было иным образом конституционного порядка, правовых, экономических, финансовых основ государства или «насильственное изменение международно-признанных границ государств, нарушение суверенитета, поддержка иностранной оккупации части или всей территории государства». Нельзя им будет также устанавливать свой контроль над природными ресурсами другой страны или насильственно изгонять местное население.

Пенсии для наемников

По мнению авторов законопроекта, работа в ЧВК должна засчитываться в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд и Фонд государственного социального страхования, подчеркивают разработчики проекта. Они также подлежат обязательному страхованию «на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья, похищения и требований о выкупе в связи с выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, в том числе и на территории иностранного государства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», говорится в документе. При этом страхование сотрудников ЧВК осуществляется за счет средств самой компании и включается в состав ее затрат, подчеркивают справедливороссы.

Именно защита прав бойцов ЧВК стала поводом для нового предложения о легализации ЧВК. В понедельник, 15 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве, что считает необходимым разработать законодательство для защиты интересов россиян, работающих в ЧВК в других странах. «Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу, для того чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены», — сказал Лавров. Министр отметил, что практика использования ЧВК странами мира «распространяется».