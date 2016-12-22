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Депутаты в законе о легализации ЧВК запретят им устраивать революции
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Депутаты в законе о легализации ЧВК запретят им устраивать революции
Политика, 23 янв, 20:23
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Депутаты в законе о легализации ЧВК запретят им устраивать революции
РБК ознакомился с подготовленным руководством «Справедливой России» проектом закона о легализации частных военных компаний. Он предусматривает пенсии и льготы для бойцов ЧВК, чья деятельность сейчас в России запрещена
Сергей Миронов  (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов и его первый заместитель Михаил Емельянов разработали законопроект (есть у РБК) о легализации частных военных компаний. Подлинность документа подтвердили два источника РБК в Думе. Михаил Емельянов подтвердил РБК, что документ подготовлен и проходит процедуру согласования — до внесения в Госдуму проект закона будет направлен в правительство и другие органы власти для получения официальных отзывов.

Чем займется ЧВК

Законопроект Миронова и Емельянова вводит само понятие «частная военная и военно-охранная организация». Как сказано в тексте законопроекта, это «организация, специально учрежденная для выполнения и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию».

Заказчиком военных и военно-охранных услуг могут быть как физические, так и юридические лица, заключившие с ЧВК договор. Авторы предлагают разрешить ЧВК охранять как физических лиц, так и объекты, включая здания, сооружения, территории (акватории), движимое имущество, в том числе транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги, указано в документе.

Также ЧВК может получить право заключать договоры с иностранными государствами в соответствии с их законами, чтобы оказывать военные и военно-охранные услуги.

Законопроект определяет в качестве целей ЧВК «защиту прав и законных интересов» тех, кто заказал их услуги, продвижение услуг российских охранников и военных за рубежом, «развитие международного военного сотрудничества», а также «снижение уровня военных и террористических угроз».

При этом авторы законопроекта настаивают, что частные военные компании должны обязательно руководствоваться принципами «уважения прав и свобод человека», «к культурным особенностям и национальным обычаям государства территориальной юрисдикции, расовым и национальным отличиям и свободе вероисповедания, уважения суверенитета и территориальной целостности государств».

Никаких иностранцев

Сергей Миронов и Михаил Емельянов считают, что уставный капитал, необходимый для создания ЧВК, должен быть не менее 10 млн руб., при этом «предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал частной военной и военно-охранной организации не может быть более 50% от размера уставного капитала», сказано в проекте закона.

Но для иностранцев и россиян, которые имеют зарубежные паспорта, а также для иностранных фирм внесение денег в уставный капитал ЧВК законопроектом «запрещается». Не могут они и выступать учредителями частных военных компаний — это право имеют только российские граждане и юрлица, причем россияне, кроме того, не должны иметь судимость.

Кто сможет служить

Право служить в российских ЧВК справедливороссы иностранцам оставили. Работником частной военной и военно-охранной организации может быть как гражданин России, так и гражданин иностранного государства, достигший возраста двадцати одного года, «годный по уровню профессиональной подготовки и состоянию здоровья для выполнения трудовой функции, непосредственно связанной с выполнением и оказанием военных и военно-охранных работ и услуг».

Ограничения на службу в ЧВК также распространяются на осужденных и на тех, кто служил в армии менее одного года или был уволен из силовых структур за совершение дисциплинарного проступка. Нельзя будет служить в ЧВК также тем, кто был привлечен к ответственности за распространение наркотиков или психотропных веществ. Не разрешат депутаты служить в российских ЧВК и тем иностранцам, которые находятся под санкциями России или ООН.

«Руководителем частной военной и военно-охранной организации может быть гражданин Российской Федерации, достигший тридцати лет, имеющий высшее профессиональное образование», — предложили депутаты, при этом уточнив, что руководителем ЧВК не может быть действующий чиновник или депутат.


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Форма и оружие

Специальная форменная одежда и знаки различия работников ЧВК не могут быть аналогичными форме и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходными с ними, отмечают разработчики законопроекта. Порядок ношения формы для сотрудников ЧВК будет устанавливаться российским правительством, сказано в документе. Это касается и специальной раскраски, надписей и знаков на транспортных средствах ЧВК.

ЧВК вправе использовать оружие, сказано в тексте проекта. Виды, типы и модели оружия, патронов к нему, а также нормы обеспечения ими работников частной военной и военно-охранной организации на территории России определяются российскими нормативными правовыми актами, а за ее пределами — нормами международного права, международными и межправительственными соглашениями России и нормами права государства территориальной юрисдикции. То же касается и оборота оружия, патронов и боеприпасов к нему, а также правил их хранения, говорится в документе.

Запрет на революции

Отдельно уточнили депутаты запреты, которые действуют для ЧВК. В поправках подчеркивается, что частным военным и военно-охранным организациям запрещается свержение законных органов власти или подрыв каким бы то ни было иным образом конституционного порядка, правовых, экономических, финансовых основ государства или «насильственное изменение международно-признанных границ государств, нарушение суверенитета, поддержка иностранной оккупации части или всей территории государства». Нельзя им будет также устанавливать свой контроль над природными ресурсами другой страны или насильственно изгонять местное население.

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Пенсии для наемников

По мнению авторов законопроекта, работа в ЧВК должна засчитываться в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд и Фонд государственного социального страхования, подчеркивают разработчики проекта. Они также подлежат обязательному страхованию «на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья, похищения и требований о выкупе в связи с выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, в том числе и на территории иностранного государства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», говорится в документе. При этом страхование сотрудников ЧВК осуществляется за счет средств самой компании и включается в состав ее затрат, подчеркивают справедливороссы.

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Именно защита прав бойцов ЧВК стала поводом для нового предложения о легализации ЧВК. В понедельник, 15 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве, что считает необходимым разработать законодательство для защиты интересов россиян, работающих в ЧВК в других странах. «Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу, для того чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены», — сказал Лавров. Министр отметил, что практика использования ЧВК странами мира «распространяется».

Авторы: Вера Холмогорова, Инна Сидоркова.
Теги: Госдума , законопроект , ЧВК , Миронов Сергей
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