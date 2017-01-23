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Сервис «Яндекс.Деньги» ограничит сбор средств на «политические цели»
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Сервис «Яндекс.Деньги» ограничит сбор средств на «политические цели»
Политика, 23 янв 2017, 17:23
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Сервис «Яндекс.Деньги» ограничит сбор средств на «политические цели»
«Яндекс.Деньги» ограничит сбор платежей на свои электронные кошельки в «политических целях». Ранее Алексей Навальный заявил, что ЦБ требует от «Яндекс.Деньги» закрыть кошелек, используемый для сбора средств на его президентскую кампанию
Фото: Никита Попов / РБК

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» принял решение ограничить сбор средств на электронные кошельки пользователей в политических целях. Об этом говорится в ответе пресс-службы сервиса на запрос РБК.

Как говорится в сообщении «Яндекс.Деньги», закон требует от сервиса ограничивать использование электронных кошельков «в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно», иначе компания несет «комплаенс-риски».

«Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Поэтому мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях. Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей», — говорится в ответе пресс-службы. Такие же ограничения, например, есть у Qiwi и PayPal, отмечают в компании.

В «Яндекс.Деньги» также сообщили, что изменения будут размещены на сайте в ближайшие дни и вступят в силу с момента публикации.

«Несогласие с изменением оферты, согласно п.12.4, означает отказ от использования кошелька. При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать «Яндекс.Касса» для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах», — подчеркнули в «Яндекс.Деньги».

Ранее 23 января глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в своем блоге обвинил Банк России в требовании к сервису «Яндекс.Деньги» закрыть электронный кошелек, используемый оппозиционером для сбора средств на избирательную кампанию.

По словам Навального, спустя неделю после начала сбора средств сотрудники «Яндекс.Деньги» рассказали ему о требовании ЦБ «под любым предлогом» закрыть кошелек, принадлежащий соратнику Навального Леониду Волкову, на который собираются пожертвования. Оппозиционер отмечает, что отказался добровольно закрыть кошелек, так как не нарушает законодательство. По его словам, 20 января Волков получил письмо от «Яндекс.Деньги» (копию которого он публикует в своем посте), в котором говорится, что использование кошелька «может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». Представители сервиса попросили прекратить использовать кошелек для сбора средств на кампанию, предупредив, что в противном случае «Яндекс. Деньги» придется отказаться от исполнения договора по оказанию услуг.

Чего нельзя политику Алексею Навальному. Фотогалерея Еще 1 фото
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Навальный также обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой дать «свои разъяснения» на эту тему. Он также обратился к «Яндекс.Деньги» с просьбой создать «согласительную комиссию (можно с участием юристов ЦБ), где рассмотреть юридические аспекты этого дела».

На момент публикации материала Банк России не ответил на запрос РБК.

13 декабря прошлого года Алексей Навальный объявил, что намерен участвовать в президентских выборах. Основной целью своей кампании он тогда назвал регистрацию в качестве кандидата. Его участие в выборах стало возможным, после того как Верховный суд, руководствуясь решением ЕСПЧ, отправил материалы по «делу «Кировлеса» на новое рассмотрение.

В 2015 году российские оппозиционеры столкнулись со сложностями при сборе средств на публикацию доклада «Путин.Война» о вмешательстве Москвы в украинскую политику. Электронный кошелек в системе PayPal, на который собирались средства, был заблокирован. Компания объяснила это тем, что «не предоставляет возможность пользоваться своей системой для сбора пожертвований на деятельность политических партий и политические цели в России».

Авторы: Анастасия Юдицкая, Альберт Кошкаров.
Теги: Алексей Навальный , «Яндекс.Деньги» , избирательная кампания , оферты , электронный кошелек ...
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