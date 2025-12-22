Юрист по делам о снятии санкций США оценил шансы России

По словам юриста Эрика Феррари, Россия сейчас находится в наиболее благоприятной политической среде для снятия санкций. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК

Фото: Alex Wong / Getty Images

Администрация США может проявить некоторую гибкость в отношении России и действующих против нее санкций, заявил основатель адвокатского бюро Ferrari & Associates, юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари в эфире Радио РБК.

Говоря о процессе снятия санкций, Феррари отметил необходимость учитывать два важных аспекта: юридический и политический.

«Сейчас администрация в целом более открыта и гибка в вопросах санкций, хотя это зависит от конкретной программы. В отношении России может быть некоторая гибкость», — сказал он.

По его мнению, в настоящее время «российские дела сейчас имеют более благоприятную политическую среду». При этом Феррари отметил, что «все зависит от приоритетов конкретной администрации».

Полную версию интервью читайте на сайте РБК в 10.00 22 декабря.

«Итак, из трех стран, которые вы упомянули, Россия сейчас попала в наиболее благоприятную среду, затем идет Иран, а на последнем месте Венесуэла», — ответил юрист.

Как он объяснил, сложность ситуации для Ирана связана с борьбой с терроризмом, поскольку такие ситуации тяжело оспаривать с точки зрения политики. «При предыдущей администрации ситуация была более гибкой с Венесуэлой: открывалось больше возможностей, политическая среда была благоприятнее. Сейчас же для венесуэльских дел политическая среда крайне неблагоприятна», — подчеркнул Феррари.

На вопрос, смогут ли когда-нибудь российские бизнесмены и компании снова получить доступ к своим замороженным активам, юрист ответил утвердительно.

Эрик Феррари, основатель адвокатского бюро Ferrari & Associates, более 20 лет представляет интересы клиентов в судах США по вопросам отмены санкций. В числе доверителей — исключенные из SDN сооснователь IBS Анатолий Карачинский, экс-президент Совкомбанка Илья Бродский, экс-зампред правления этого банка Алексей Панферов. Также работает с клиентами из Ирана, Венесуэлы, Турции, ОАЭ и Демократической Республики Конго.

В конце февраля 2025 года американский президент Дональд Трамп продлил на год действие ряда санкций против России. Речь идет об ограничениях США, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора. По данным издания, меры направлены на то, чтобы усилить давление на Москву в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.

22 октября Соединенные Штаты ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Причиной этому, по версии США, послужило «отсутствие у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Россия негативно относится к западным санкциям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обращал внимание на то, что экономика страны уже давно работает в режиме множества ограничений, что позволило ей выработать к ним «определенный иммунитет». Министерство иностранных дел, комментируя новые американские санкции, назвало их контрпродуктивными и не способными создать для Москвы существенных трудностей.