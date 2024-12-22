Железнодорожный участок Rail Baltica будут использовать для доставки техники и военных в случае боевых действий с участием НАТО и России. Магистраль позволит отправлять грузы и солдат к российской границе в течение 24 часов

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НАТО будет использовать строящуюся железную дорогу Rail Baltica в случае вооруженного конфликта с Москвой, сообщила The Telegraph.

Железную дорогу европейской колеи, которая должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу, при необходимости будут использовать для переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией, отмечает издание.

«Rail Baltica станет основой транспортных перевозок НАТО», — сообщил руководитель отдела коммуникаций проекта Прийт Пруул.

Использование магистрали сокращает доставку военной техники к российской границе с одной недели до 24 часов, отметил Пруул.

Железную дорогу строят на месте, где проходила магистраль, проложенная в годы Российской империи. В XIX веке Москва создала эту систему для связи Эстонии, Литвы и Латвии с Москвой, отмечает Telegraph.

Генеральный директор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс отметил, что строительство Балтийской железной дороги в 1868–1870 годах дало Прибалтике экономический коридор, но теперь Москва «стала агрессором». По мнению Салометса, открытие Rail Baltica станет сдерживающим фактором против «российской агрессии».

По мнению главы проекта, военная операция на Украине демонстрирует необходимость завершить проект как можно скорее. При этом он признал, что строительство железной дороги столкнулось с многочисленными задержками и растущими расходами.

Rail Baltica пройдет через Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. 805-километровая дорога улучшит сообщение между Центральной и Восточной Европой. Целью проекта является возобновление связи стран Балтии с европейской железнодорожной сетью.

Работы в рамках проекта стартовали в 2013 году. В 2019 году около 60 сотрудников Rail Baltica заявили, что строительство находится в критической ситуации из-за проблем в корпоративном управлении.