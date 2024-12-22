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Военная операция на Украине ,  
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Путин предупредил об ответе России на удар дронов по Казани

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам президента, противник пожалеет об атаке и столкнется с еще большими разрушениями. Он также выразил уверенность, что власти региона восстановят поврежденные объекты
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент Владимир Путин, комментируя атаки беспилотников ВСУ на Казань, заявил, что противник пожалеет об этом и столкнется с еще большими разрушениями. События в Казани он прокомментировал по видеосвязи на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах, обращаясь к главе Татарстана Рустаму Минниханову.

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал президент и выразил уверенность, что власти региона восстановят поврежденные объекты.

Власти Казани оценили последствия атаки дронов
Политика
Фото:Максим Платонов / РИА Новости

Утром 21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотников. По информации Минобороны, дроны атаковали Казань с 7:40 до 9:20 мск, они заходили тремя волнами с разных направлений. Часть школ Казани и смены на промышленных предприятиях были эвакуированы. Аэропорт Казани временно приостановил полеты, вслед за ним ограничения ввели в аэропортах Ижевска и Саратова. В Татарстане отменили все запланированные на 21 и 22 декабря массовые мероприятия.

Вечером 21 декабря Путину доложили об атаке, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также отметил, что после удара беспилотников президент провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В Казани пострадали ЖК «Лазурные небеса», ЖК «Манхэттен» и жилые здания на ул. Клары Цеткин. Жильцов эвакуировали и разместили в гостиницах, здания будут ремонтировать. Оценку ущерба проведут позднее. Пострадавших нет.

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Владимир Путин Казань атака беспилотники Военная операция на Украине разрушения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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