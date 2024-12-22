Власти Казани оценили последствия атаки дронов

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В Казани идет восстановление домов, пострадавших после атаки дронов 21 декабря. Оценку ущерба проведут позднее, сообщили в городской мэрии.

«Перед нами стоит задача максимально быстро ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. На каждом объекте нужно понять ущерб, который получили люди, какая помощь нужна каждой семье из списка», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В ЖК «Лазурные небеса» продолжаются оперативные действия, жители дома были эвакуированы, 20 человек размещены в гостиницах города, пострадавших нет, говорится в публикации администрации.

В доме по улице Клары Цеткин, 31а, повреждена кровля, затоплены квартиры в одной из секций, здание будет включено в программу капремонта. Его жильцы, а также жители из соседних домов по адресам ул. Клары Цеткин, 33 и 34, эвакуированы, 154 человека размещены в гостиницах города.

В ЖК «Манхэттен» пострадал декоративный шпиль.

Утром 21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотников, сообщило Минобороны. По информации ведомства, дроны атаковали Казань с 7:40 до 9:20 мск, они заходили тремя волнами с разных направлений.

Часть школ Казани и смены на промышленных предприятиях были эвакуированы. Аэропорт Казани временно приостановил полеты, вслед за ним ограничения ввели в аэропортах Ижевска и Саратова. В Татарстане отменили все запланированные на 21 и 22 декабря массовые мероприятия.