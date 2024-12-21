 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Где находились объекты ВПК и другие, пресс-служба военного ведомства не уточнила.

Кроме этого, российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах.

Минобороны назвало цель удара ВСУ в Ростовской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала военной операции на Украине Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников над регионами и другой техники ВСУ.

Так, утром 21 декабря ведомство сообщило, что за ночь российские военные сбили 19 беспилотников над четырьмя регионами. Больше всего — девять дронов — сбили над Белгородской областью.

В военном ведомстве добавили, что еще пять беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, три — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Украина ВПК Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами
Политика
Минобороны назвало цель удара ВСУ в Ростовской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS в Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
В МВД разъяснили ситуацию с вручением паспортов заключенным в колонииОбщество, 18:43
В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкоматОбщество, 18:32
Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. ВидеоСпорт, 18:28
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над КрымомПолитика, 18:19
«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛСпорт, 18:16
Как получить государственную надбавку к пенсииРБК и ВТБ, 18:10
В ВСУ опровергли данные Guardian о массовом переводе бойцов ПВО в пехотуПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Погибшего подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом МужестваПолитика, 18:02
Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катаниюСпорт, 17:58
В МИДе Турции назвали сирийцев ответственными за решение по базам РоссииПолитика, 17:58
Захарова призвала дать жесткую оценку удару дронов в КазаниПолитика, 17:37
Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе терактаПолитика, 17:32
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 17:30
«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛСпорт, 17:25