Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики ВПК Украины
Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Где находились объекты ВПК и другие, пресс-служба военного ведомства не уточнила.
Кроме этого, российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах.
С начала военной операции на Украине Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников над регионами и другой техники ВСУ.
Так, утром 21 декабря ведомство сообщило, что за ночь российские военные сбили 19 беспилотников над четырьмя регионами. Больше всего — девять дронов — сбили над Белгородской областью.
В военном ведомстве добавили, что еще пять беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, три — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.
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