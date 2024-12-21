FT узнала о последней перед отъездом из Сирии попытке Асада спасти власть

FT: Асад перед отъездом пытался связаться с Россией для переговоров с оппозицией

Газета восстановила хронологию отъезда Асада из Сирии на фоне наступления сил оппозиции. По данным газеты, незадолго до этого он пытался связаться с Москвой, чтобы начать переговоры с оппозицией в изгнании, но сделать это не вышло

Поврежденный плакат с Башаром Асадом в Дамаске (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Бывший президент Сирии Башар Асад за несколько дней до своего отъезда из Дамаска на фоне наступления вооруженной оппозиции в стране пытался связаться с Россией, чтобы провести переговоры с оппозицией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Они сообщили, что за три-четыре дня до того, как покинуть Сирию, Асад просигнализировал Москве о готовности пойти на переговоры с находящейся в Женеве политической оппозицией в изгнании. Однако, пишет газета, до России это сообщение не дошло.

По данным издания, Асад покинул Дамаск вместе со своим старшим сыном Хафезом в российском бронеавтомобиле накануне взятия повстанцами контроля над столицей — это произошло утром 8 декабря. К полуночи 7 декабря Асад направлялся на российскую авиабазу Хмеймим.

На базе бывший президент и его сын до 4:00 8 декабря ждали предоставления Россией убежища по гуманитарным соображениям и после этого вылетели в Москву.

Сам Асад говорил, что «оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра в воскресенье, 8 декабря». Свой отъезд в Латакию, где находится база Хмеймим, он объяснял необходимостью «координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями».

Два источника FT сказали, что Асад приказал своей армии сдаться только после того, как оказался за пределами Дамаска, и отдал приказ сжечь документы и правительственные офисы.

«Он убежал, как собака в ночи. За час до бегства он говорил окружающим, что все будет хорошо», — рассказал один из собеседников FT, осведомленный о том, как Асад бежал из Дамаска.

Газета также сообщила, что в российской столице Асад воссоединился со своей женой Асмой, которая лечилась здесь от рака. В Москве находятся и другие дети Асадов, помимо старшего сына.

Издание пишет, что Асад, убегая, не предупредил своих родственников — двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц, семью своей жены (в России находятся ее родители). Кроме того, он не попрощался ни с кем из тех, кто был верен ему долгое время.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря, что последние события в Сирии не говорят о том, что Россия потерпела в этой стране поражение.