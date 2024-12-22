WP узнала о послании Турции к России после начала свержения Асада

Турция и Россия вели переговоры, в ходе которых Анкара пыталась убедить Москву прекратить поддержку Асада и удары по позициям повстанцев, сказал WP источник. Путин отказался считать события в Сирии поражением России

Россия в первые дни наступления повстанцев, впоследствии свергших президента Сирии Башара Асада, поддерживала контакты с Турцией с целью прояснить планы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудника западных служб безопасности.

Турция со своей стороны пыталась убедить Россию в том, что поддерживать Асада в долгосрочной перспективе бесполезно, сказал источник изданию. Турецкие представители также настаивали, что удары по позициям повстанцев могут настроить будущее сирийское руководство против Москвы, добавил собеседник WP.

Газета напомнила об интервью, которое дал глава МИД Турции Хакан Фидан турецкому телеканалу NTV в середине декабря. Тогда он сказал, что турецкая сторона предупреждала Россию об опасности авиаударов.

Министр также подтвердил, что Турция призывала Москву отказаться от поддержки Асада, указав на смену условий в регионе.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Тот сложил президентские полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

Российское Минобороны в первые дни наступления повстанцев отчитывалось об ударах по их позициям. Наступление возглавляла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам». Ее лидер Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) после падения режима Асада заявил, что Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с народом республики. Кремль называл вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии предметом «серьезного разговора».

Россия сохраняет присутствие на авиабазе Хмеймим в Латакии, а также военно-морской базе в порту Тартус на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и правительство Асада договорились о присутствии российских войск в обоих местах на безвозмездной основе на 49 лет.

Президент России Владимир Путин отказался считать последние события в Сирии свидетельством того, что Москва потерпела в этой стране поражение. «Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдаем в некоторых других странах, например в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», — пояснял он.

По словам главы государства, даже те вооруженные группировки, которые воевали в свое время с правительственными войсками Асада, претерпели некоторые изменения.