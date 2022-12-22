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Губернатор сообщил о взрыве на окраине Харькова

Губернатор Синегубов: на окраине Харькова прогремел взрыв
Пострадавших нет. Власти не уточнили, что именно было целью ракетного удара
Харьков
Харьков (Фото: Сергей Козлов / EPA / ТАСС)

На окраине Харькова, по предварительным данным, взорвалась ракета, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Олег Синегубов.

По его словам, пострадавших нет. Он не уточнил, что было целью удара.

Издание «Страна.ua» сообщает, что взрыв в четверг слышали и жители Днепра.

На Украине продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения после последней серии ударов по критической инфраструктуре. По словам Синегубова, в регионе удалось вернуть свет для 1500 человек. Между тем в Киевской области местные власти продолжают сообщать о проблемах с электроэнергией в том числе в Борисполе и Бучанском районе.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль в четверг заявил, что при отсутствии новых ударов для возвращения электроэнергии понадобится до десяти дней. Однако, по его словам, речь идет лишь о теоретических расчетах.

Россия с 10 октября неоднократно наносила удары по объектам на территории Украины. В Минобороны называли целями системы военного управления, а также связанную с ними энергетическую инфраструктуру. Президент Владимир Путин объяснял удары по энергообъектам ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв ЛЭП, ведущих к Курской АЭС.

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