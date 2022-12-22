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Верховный суд утвердил ликвидацию Федерации мигрантов России

Верховный суд оставил без изменения решение о ликвидации Федерации мигрантов России
Верховный суд решил ликвидировать работавшую с 2007 года Федерацию мигрантов России. Кроме просветительской работы, она проводила спортивные мероприятия и вела предпринимательскую деятельность, суд счел это нарушением закона
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию Федерации мигрантов России (ФМР) на решение о ликвидации организации, принятое Верховным судом ранее по иску Минюста, следует из базы данных Верховного суда.

Решение Верховного суда по административному иску ведомства о ликвидации ФМР было вынесено 18 августа, 20 декабря апелляционная инстанция суда признала его законным и оставила без изменений.

Минюст обратился в суд с просьбой ликвидировать общественную организацию, мотивировав это тем, что она работала «с грубыми неустранимыми нарушениями законодательства Российской Федерации», в том числе вела деятельность, которая противоречила ее уставным целям и была связана с «организацией и проведением массовых акций и публичных мероприятий в период приостановления деятельности Федерации», следует из решения (.pdf) от 18 августа. Также Минюст счел нарушением уставных целей организации проведение спортивных турниров по ММА и предпринимательскую деятельность, которую вела федерация.

РБК обратился за комментарием к президенту ФМР Вадиму Коженову и направил запрос представителю организации Алексею Френкелю.

Федерация мигрантов России была создана в феврале 2007 года по инициативе «авторитетных лидеров иностранных диаспор при поддержке управления по внутренней политике администрации президента Российской Федерации», говорится на сайте организации. Сейчас общественная организация объединяет представителей диаспор как бывших советских республик — Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, так и стран дальнего зарубежья — Индии, Пакистана, Непала, Афганистана и др. Федерация также указывает, что «оказывает содействие мигрантам в изучении русского языка и получении образования», способствует созданию адаптационных центров, «ведет активную просветительскую работу по противодействию распространению экстремизма и терроризма, пропаганде толерантности», а также проводит спортивные и культурные мероприятия.

ФМР в письменных возражениях на административный иск и дополнениях к ним указывала, что все перечисленные Минюстом недостатки в работе федерации являются устранимыми, грубых нарушений закона не было допущено, а ряд изложенных ведомством фактов не относятся к нарушениям действующего законодательства.

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В период, когда деятельность организации была приостановлена, — с 31 января по 24 апреля — ФМР не проводила публичных мероприятий, говорилось в возражениях организации на иск Минюста. Прямой эфир президента организации, проведенный на YouTube Федерации мигрантов, а также запуск проекта «Образование меняет жизнь — 2022» совместно с Российским новым университетом в марте этого года не могут считаться массовыми публичными мероприятиями, настаивала федерация.

Также ответчик указывал, что деятельность федерации является очень важной для общества и государства, служит конституционно значимым целям, так как федерация проводит большую общественно значимую работу по обучению иностранных граждан, приехавших жить в Россию, русскому языку, а также «по прививанию им любви к русской культуре и нравственным ценностям».

Однако Верховный суд счел, что организация не устранила нарушения в отведенный на это срок, а прямой эфир на YouTube «следует признать публичным мероприятием», и постановил ликвидировать организацию. Теперь апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

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