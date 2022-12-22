Минобороны сообщило о двух сбитых МиГ-29 ВВС Украины

В военном ведомстве заявили об ударах по подразделениям ВСУ на разных направлениях и уничтожении украинских диверсантов в ДНР

Министерство обороны Росиии сообщило об уничтожении двух украинских самолетов. Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь в ДНР истребительная авиация ВКС России сбил два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. В районе Доброполья в республике уничтожен вертолет Ми-8.

В военном ведомстве также рапортуют об ударах по позициям украинских войск на различных участках линии соприкосновения. На Купянском направлении удары нанесли в районах населенных пунктов Кучеровка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). На краснолиманском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Сергеевки (ЛНР) и Тернов (ДНР).

На южнодонецком направлении разбиты подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь (ДНР). В районах населенных пунктов Сладкое (ДНР) и Левадное (Запорожская область) уничтожены две диверсионные группы.

В военном ведомстве также сообщили об уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы в районе Веселого (Херсонская область). А около населенного пункта Птичье (ДНР) уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777.