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TV2 узнал о возможном назначении Столтенберга главой МВФ

TV2: Столтенберг после ухода с поста генсека НАТО может возглавить МВФ
Полномочия Столтенберга в качестве генсека НАТО заканчиваются в конце 2023 года. По данным TV2, затем он может перейти на работу в МВФ, этого назначения хотели бы США
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после окончания полномочий на посту главы Североатлантического альянса может стать исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ), сообщает TV2 со ссылкой на источники.

По словам источника телеканала в блоке, этого назначения хотели бы Соединенные Штаты (штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне). TV2 отмечает, Столтенберг пользуется большим уважением в государствах-членах НАТО, так как ему удалось сохранить единство в альянсе после начала российской военной операции на Украине.

Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года, его срок полномочий на этом посту должен был истечь минувшей осенью. Ожидалось, что затем он возглавит Центральный банк Норвегии. Однако страны-члены альянса продлили мандат Столтенберга до сентября 2023 года.

Как пишет TV2, долгое время считалось, что генсека НАТО попросят остаться на своем посту до 2024 года — не только из-за боевых действий на Украине, но и «отсутствия очевидного кандидата на его место». Среди возможных претендентов канал называет премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. В начале февраля агентство dpa сообщало, что на должность претендуют в том числе экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Сейчас директором-распорядителем МВФ является Кристалина Георгиева, она была избрана на эту должность 25 сентября 2019 года. Срок ее полномочий истекает в 2024 году.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг НАТО МВФ
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