TV2 узнал о возможном назначении Столтенберга главой МВФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после окончания полномочий на посту главы Североатлантического альянса может стать исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ), сообщает TV2 со ссылкой на источники.
По словам источника телеканала в блоке, этого назначения хотели бы Соединенные Штаты (штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне). TV2 отмечает, Столтенберг пользуется большим уважением в государствах-членах НАТО, так как ему удалось сохранить единство в альянсе после начала российской военной операции на Украине.
Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года, его срок полномочий на этом посту должен был истечь минувшей осенью. Ожидалось, что затем он возглавит Центральный банк Норвегии. Однако страны-члены альянса продлили мандат Столтенберга до сентября 2023 года.
Как пишет TV2, долгое время считалось, что генсека НАТО попросят остаться на своем посту до 2024 года — не только из-за боевых действий на Украине, но и «отсутствия очевидного кандидата на его место». Среди возможных претендентов канал называет премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. В начале февраля агентство dpa сообщало, что на должность претендуют в том числе экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Сейчас директором-распорядителем МВФ является Кристалина Георгиева, она была избрана на эту должность 25 сентября 2019 года. Срок ее полномочий истекает в 2024 году.