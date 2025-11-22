Сотрудники ФСБ нашли под Красноармейском тайник с отравляющим веществом
Под Красноармейском в Донецкой народной республике обнаружили украинский тайник с боевым отправляющим веществом, взрывчаткой и емкости с бензином, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по региону, передает ТАСС.
«В блиндаже украинских боевиков обнаружен схрон с самодельными боеприпасами для БПЛА, содержащими боевые отравляющие вещества», — говорится в сообщении.
В тайнике также обнаружили пробирки с хлорпикрином, который запрещен Конвенцией о химоружии (КЗХО). Кроме этого, как рассказали в УФСБ, были найдены заряды пластита и емкости с бензином, при взрыве этих материалов образуется фосген — боевое отравляющее вещество удушающего воздействия.
По данным следствия, приказы на изготовление и применение химоружия отдавал командир 108-го штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Филимонов, отметили в спецслужбе. Были заведены уголовные дела за покушение на преступление, организацию преступления, убийство и применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий.
Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.
В конце октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил России.
В четверг, 20 ноября, Минобороны России отчиталось, что российские военные взяли под свой контроль район Шахтерский в Красноармейске. В министерстве подчеркнули, что гражданское население обеспечивают медикаментами и едой, желающих эвакуируют в безопасный район. В районе также ведут работы по разминированию.
В ежедневной сводке военное ведомство сообщило, что в Красноармейске продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.
