Военная операция на Украине⁠,
0

BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября

Сюжет
Военная операция на Украине
В аппарате Мерца знали о плане США с 29 октября, но паника в Берлине и ЕС началась 21 ноября, когда документ начал широко освещаться в СМИ. «Внезапно всем стало понятно», что переговоры проходят без Европы, пишет Berliner Zeitung
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцелярия главы правительства Германии Фридриха Мерца после появления сообщений в СМИ о мирном плане США по Украине выразила удивление по поводу инициативы, однако на самом деле знала о нем как минимум с конца октября, утверждает газета Berliner Zeitung. В заголовке материала задается вопрос: «упустил ли Мерц возможность начать переговоры по Украине?».

Службы безопасности, консультирующие канцлера, и его сотрудники по геополитическим вопросам знали о плане с 29 октября, пишет издание. Кроме того, с деталями документа были знакомы немецкие спецслужбы, а Совет безопасности республики обсуждал этот вопрос 11 ноября, говорится в статье.

21 ноября в столицах ЕС «началась открытая паника», прошли экстренные переговоры и «внезапно всем стало понятно», что важнейшие переговоры США, России и Украины проходят «без ведома и участия европейцев».

Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине
Политика

Роль Германии в сложившейся ситуации называется в материале особенно проблематичной. Источники издания утверждают, что Россия активно пыталась привлечь Германию к переговорам. Но, поскольку Берлин «геополитически движения в неправильном направлении», Москва всё чаще смотрит в сторону Лондона. Проявить себя в этой ситуации мог бы экс-премьер Британии Тони Блэр — не как политик, а как человек с обширными связи на Западе. Он участвовал в том числе в разработке плана по сектору Газа. С Блэром знаком президент Владимир Путин, а Мерц, в отличии от бывшего британского премьера, никогда не встречался с российским лидером, отмечает издание.

О работе США над новым мирным планом по Украине западные СМИ начали сообщать в середине ноября, выдержки из него публиковали CNN, Bloomberg, Financial Times и другие издания. Документ состоит из 28 пунктов и предусматривает уступки со стороны Украины, в том числе уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус. В случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и долгосрочное соглашение с США об экономическом сотрудничестве. Москва получила план Вашингтона, но предметно тема не обсуждалась, поскольку у США нет согласия от Украины, сообщил российский президент Владимир Путин.

Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Германия мирный план Россия США
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71)
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 03:24
Аэропорт Самары ограничил полеты Политика, 03:41
Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики Политика, 03:40
В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице Город, 03:32
BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября Политика, 02:39
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану Политика, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины Политика, 02:27
