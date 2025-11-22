BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября
Канцелярия главы правительства Германии Фридриха Мерца после появления сообщений в СМИ о мирном плане США по Украине выразила удивление по поводу инициативы, однако на самом деле знала о нем как минимум с конца октября, утверждает газета Berliner Zeitung. В заголовке материала задается вопрос: «упустил ли Мерц возможность начать переговоры по Украине?».
Службы безопасности, консультирующие канцлера, и его сотрудники по геополитическим вопросам знали о плане с 29 октября, пишет издание. Кроме того, с деталями документа были знакомы немецкие спецслужбы, а Совет безопасности республики обсуждал этот вопрос 11 ноября, говорится в статье.
21 ноября в столицах ЕС «началась открытая паника», прошли экстренные переговоры и «внезапно всем стало понятно», что важнейшие переговоры США, России и Украины проходят «без ведома и участия европейцев».
Роль Германии в сложившейся ситуации называется в материале особенно проблематичной. Источники издания утверждают, что Россия активно пыталась привлечь Германию к переговорам. Но, поскольку Берлин «геополитически движения в неправильном направлении», Москва всё чаще смотрит в сторону Лондона. Проявить себя в этой ситуации мог бы экс-премьер Британии Тони Блэр — не как политик, а как человек с обширными связи на Западе. Он участвовал в том числе в разработке плана по сектору Газа. С Блэром знаком президент Владимир Путин, а Мерц, в отличии от бывшего британского премьера, никогда не встречался с российским лидером, отмечает издание.
О работе США над новым мирным планом по Украине западные СМИ начали сообщать в середине ноября, выдержки из него публиковали CNN, Bloomberg, Financial Times и другие издания. Документ состоит из 28 пунктов и предусматривает уступки со стороны Украины, в том числе уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус. В случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и долгосрочное соглашение с США об экономическом сотрудничестве. Москва получила план Вашингтона, но предметно тема не обсуждалась, поскольку у США нет согласия от Украины, сообщил российский президент Владимир Путин.
