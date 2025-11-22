 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«Миссис Вселенная Классик 2025» выиграла мать пятерых детей из Казани

В финале приняли участие более 30 претенденток. По политическим причинам россиянка Диляра Залялиева не смогла надеть ленту с надписью «Россия», поэтому выступила в ленте с надписью «Татарстан»

Мать пятерых детей из Казани 40-летняя Диляра Залялиева выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная Классик 2025», который проходил в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, с 17 по 21 ноября, сообщает журнал Voice. За титул соревновались более 30 участниц, в том числе конкурсантки из России, Японии, Индии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии и ряда других государств.

«Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно», — прокомментировала свою победу Залялиева.

Voice отметил, что Залялиева не смогла выступать на конкурсе с лентой «Россия» и надела ленту «Татарстан». Победительница конкурса сообщила, что, несмотря на невозможность выступать под флагом своей страны, она не ощущала напряженной атмосферы. По ее словам, мероприятие прошло в дружелюбном ключе.

Титул «Мисс Вселенная» завоевала участница из Мексики
Общество
Фатима Бош Фернандес (в центре)

Победа в номинации «Классик» национального этапа конкурса «Миссис Россия Мира» позволила Залялиевой представить страну на международном этапе и завоевать главный титул. В финале «Мисс Вселенная Классик» участницы представили национальные костюмы и вечерние платья, а также выполнили творческое задание.

В тот же день, 21 ноября, титул «Мисс Вселенная» завоевала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла представительница Таиланда Правенар Сингх. В первой пятерке оказались также представительницы Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара — Стефани Абасали, Ахтиса Манало и Оливия Ясе. При этом россиянка Анастасия Венза не вошла в топ-30 финалисток.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Егор Алимов
«Мисс вселенная» Татарстан конкурсы Россия
