Путин заменил атамана Всероссийского казачьего общества

Долуда был атаманом Всероссийского казачьего общества с 2019 года. Он ушел по собственному желанию для разработки законодательства, касающегося казачества. На его место назначен атаман Терского казачьего общества Виталий Кузнецов

Виталий Кузнецов (Фото: Терское Казачье Войско)

Президент Владимир Путин освободил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуду от должности атамана Всероссийского казачьего общества (ВКО). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на этот пост Виталия Кузнецова. До этого он был атаманом Терского казачьего общества.

О том, что Долуда уходит с должности атамана ВКО, стало известно в октябре. Союз казачьих войск сообщил, что он подал заявление по собственному желанию в связи с необходимостью проработки законодательных норм, касающихся казачества. На это направление у Долуды не оставалось сил и времени из-за работы в ВКО и в Госдуме (он депутат от «Единой России»).

Долуда заявил ТАСС, что причиной его ухода стала «необходимость сконцентрироваться на разработке закона о российском казачестве». По его словам, на разработку нового закона потребуется полтора-два года.