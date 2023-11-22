 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Путин заменил атамана Всероссийского казачьего общества

Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества вместо Долуды
Долуда был атаманом Всероссийского казачьего общества с 2019 года. Он ушел по собственному желанию для разработки законодательства, касающегося казачества. На его место назначен атаман Терского казачьего общества Виталий Кузнецов
Виталий Кузнецов
Виталий Кузнецов (Фото: Терское Казачье Войско)

Президент Владимир Путин освободил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуду от должности атамана Всероссийского казачьего общества (ВКО). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на этот пост Виталия Кузнецова. До этого он был атаманом Терского казачьего общества.

О том, что Долуда уходит с должности атамана ВКО, стало известно в октябре. Союз казачьих войск сообщил, что он подал заявление по собственному желанию в связи с необходимостью проработки законодательных норм, касающихся казачества. На это направление у Долуды не оставалось сил и времени из-за работы в ВКО и в Госдуме (он депутат от «Единой России»).

Долуда заявил ТАСС, что причиной его ухода стала «необходимость сконцентрироваться на разработке закона о российском казачестве». По его словам, на разработку нового закона потребуется полтора-два года.

Путину дали право назначать атамана Всероссийского казачьего общества
Общество

Николай Долуда родился в 1952 году в селе Миролюбовка Харьковской области Украины. В 1976 году он окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, в 1986-м — Военную академию войск ПВО по специальности «Офицер по управлению боевыми действиями».

С 1998 года Долуда занимал должность заммэра Ейска Краснодарского края. В январе 2001 года его пригласили на работу в администрацию Краснодарского края, а в 2006 году он стал вице-губернатором Кубани.

На этой должности Долуда проработал до 2020 года, одновременно занимая пост атамана Кубанского казачьего войска (его выбрали в 2007-м на войсковом сборе). Кроме того, с 2010 года он является председателем Совета войсковых атаманов, в состав которого входит 11 реестровых казачьих войск России. В 2014 году принимал участие в боях в Крыму. В 2019 году Путин назначил Долуду на пост атамана Всероссийского казачьего общества.

Долуда находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Австралии и Швейцарии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
казаки Николай Долуда

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Краснодарский губернатор сообщил о гибели 12 казаков на Украине
Политика
Путин назначил в Общественную палату атамана и епископа-пятидесятника
Общество
Путин обязал казачьих атаманов отчитываться о доходах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 15:22
В работе «ВКонтакте» произошел сбой Технологии и медиа, 15:19
Путин объявил 2024 год в России годом семьи Политика, 15:17
ХАМАС сообщил, когда начнется режим прекращения огня Политика, 15:16
ЛДПР передала мандат исключенного Власова экс-депутату Кулиевой Политика, 15:16
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера Аяза Шабутдинова Бизнес, 15:12
Почему к нам «прилипают» теории заговора, легенды и фальшивые новости Pro, 15:11
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 15:11
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 15:09
В Bernstein спрогнозировали сохранение Binance статуса крупнейшей биржи Крипто, 15:08
МВД объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Политика, 15:08
Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год Бизнес, 15:07
Средний сын Кости Цзю завоевал первый чемпионский титул Спорт, 14:59
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 14:58