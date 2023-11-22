Путин заменил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент Владимир Путин освободил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуду от должности атамана Всероссийского казачьего общества (ВКО). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Другим указом глава государства назначил на этот пост Виталия Кузнецова. До этого он был атаманом Терского казачьего общества.
О том, что Долуда уходит с должности атамана ВКО, стало известно в октябре. Союз казачьих войск сообщил, что он подал заявление по собственному желанию в связи с необходимостью проработки законодательных норм, касающихся казачества. На это направление у Долуды не оставалось сил и времени из-за работы в ВКО и в Госдуме (он депутат от «Единой России»).
Долуда заявил ТАСС, что причиной его ухода стала «необходимость сконцентрироваться на разработке закона о российском казачестве». По его словам, на разработку нового закона потребуется полтора-два года.
Николай Долуда родился в 1952 году в селе Миролюбовка Харьковской области Украины. В 1976 году он окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, в 1986-м — Военную академию войск ПВО по специальности «Офицер по управлению боевыми действиями».
С 1998 года Долуда занимал должность заммэра Ейска Краснодарского края. В январе 2001 года его пригласили на работу в администрацию Краснодарского края, а в 2006 году он стал вице-губернатором Кубани.
На этой должности Долуда проработал до 2020 года, одновременно занимая пост атамана Кубанского казачьего войска (его выбрали в 2007-м на войсковом сборе). Кроме того, с 2010 года он является председателем Совета войсковых атаманов, в состав которого входит 11 реестровых казачьих войск России. В 2014 году принимал участие в боях в Крыму. В 2019 году Путин назначил Долуду на пост атамана Всероссийского казачьего общества.
Долуда находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Австралии и Швейцарии.
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