В аэропорту Пулково задержали сжегшего паспорт певца Шарлота

Летом Шарлот, находясь за границей, сжег свой российский паспорт и заявил, что выступает против военной операции на Украине. В середине ноября он объявил о возвращении в Россию для «сражения за русскоязычную культуру»

Эдуард Шарлот (Фото: sharl.ot / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В петербургском аэропорту Пулково задержали прилетевшего из Армении певца Эдуарда Шарлота, следует из видео, которое опубликовали РЕН ТВ и «Известия».

По данным РЕН ТВ и телеграм-канала Baza, на Шарлота составили административные протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, (ст. 19.16 КоАП) а также о публичной дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). Первая статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 руб., вторая — до 50 тыс. руб. Также на артиста планируют завести административное дело о хулиганстве, пишет РЕН ТВ.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео, на котором, предположительно, сотрудник полиции просит Шарлота представиться, а затем спрашивает, понимает ли он, по какой причине его задержали. Певец назвал причиной «осечку в понимании происходящего».

На уточняющий вопрос, что он сделал, Шарлот ответил, что сжег российский паспорт. По его словам, он сделал это, потому что «был ошибочно помешан на ложной информации». В конце видео Шарлот просит прощения. «Я больше так не буду», — пообещал он.

В июне Шарлот опубликовал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором сжигает российский паспорт. Певец заявил, что выступает против российской военной операции и хочет попасть в Киев, чтобы «поддерживать людей выступлениями». Он попросил власти Украины помочь ему попасть в страну.

Мизулина 14 ноября обратилась в Следственный комитет и МВД с просьбой дать правовую оценку действиям Шарлота. На следующий день певец объявил в Instagram, что возвращается в Россию, и опубликовал билет на самолет из Еревана в Санкт-Петербург с датой и временем прилета. Целями возвращения в страну он назвал «сражение за русскоязычную культуру», «защиту великого статуса «Творец» и выпуск нового альбома.