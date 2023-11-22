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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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В аэропорту Пулково задержали сжегшего паспорт певца Шарлота

В петербургском аэропорту Пулково задержали сжегшего паспорт певца Шарлота
Летом Шарлот, находясь за границей, сжег свой российский паспорт и заявил, что выступает против военной операции на Украине. В середине ноября он объявил о возвращении в Россию для «сражения за русскоязычную культуру»
Эдуард&nbsp;Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: sharl.ot / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В петербургском аэропорту Пулково задержали прилетевшего из Армении певца Эдуарда Шарлота, следует из видео, которое опубликовали РЕН ТВ и «Известия».

По данным РЕН ТВ и телеграм-канала Baza, на Шарлота составили административные протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, (ст. 19.16 КоАП) а также о публичной дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). Первая статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 руб., вторая — до 50 тыс. руб. Также на артиста планируют завести административное дело о хулиганстве, пишет РЕН ТВ.

В аэропорту Пулково задержали сжегшего паспорт певца Шарлота
Video

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео, на котором, предположительно, сотрудник полиции просит Шарлота представиться, а затем спрашивает, понимает ли он, по какой причине его задержали. Певец назвал причиной «осечку в понимании происходящего».

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На уточняющий вопрос, что он сделал, Шарлот ответил, что сжег российский паспорт. По его словам, он сделал это, потому что «был ошибочно помешан на ложной информации». В конце видео Шарлот просит прощения. «Я больше так не буду», — пообещал он.

В июне Шарлот опубликовал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором сжигает российский паспорт. Певец заявил, что выступает против российской военной операции и хочет попасть в Киев, чтобы «поддерживать людей выступлениями». Он попросил власти Украины помочь ему попасть в страну.

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Мизулина 14 ноября обратилась в Следственный комитет и МВД с просьбой дать правовую оценку действиям Шарлота. На следующий день певец объявил в Instagram, что возвращается в Россию, и опубликовал билет на самолет из Еревана в Санкт-Петербург с датой и временем прилета. Целями возвращения в страну он назвал «сражение за русскоязычную культуру», «защиту великого статуса «Творец» и выпуск нового альбома.

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Теги
Яна Ломакина
задержание Санкт-Петербург Пулково музыка певец Екатерина Мизулина

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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