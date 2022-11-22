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Умер сын последнего главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

Юрий Шухевич
Юрий Шухевич (Фото: РИА Новости)

В Германии умер Юрий Шухевич — сын последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской в России и запрещена) Романа Шухевича, сообщает львовское агентство NTA со ссылкой на жену покойного.

Шухевич родился 28 марта 1933 года. Он был диссидентом, членом Украинской Хельсинкской группы, отбывал заключение в 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 годах и в общей сложности провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР.

В 1990 — 1994 Шухевич организовал и возглавил УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона, признана экстремистской организацией и запрещена в России), в 2006 году президент Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

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Срок
Ваш доход
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