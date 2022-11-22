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Чиновнице сделали выговор после слов про «гавканье» протестующих

Владимирской чиновнице сделали выговор после слов про «гавканье» протестующих
На прошлой неделе владимирская чиновница на встрече с жителями, выступающими против строительства кладбища рядом с домами, назвала их протесты «гавканьем». По ее словам, «грубость вырвалась» в ответ на поведение протестующих

Главе комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор за высказывания на встрече с жителями поселка Сокол, которые выступили против размещения кладбища рядом с их домами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации района Алексей Сараев.

«Единодушно посчитали высказывание <...> Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание — выговор», — написал он, добавив, что «какой бы сложной не была ситуация, представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми».

Как сообщал местный «6 канал», на прошлой неделе жители Сокола пришли на собрание, посвященное генеральному плану по землеустройству, где кладбище уже отмечено как действующее. Они не первый год протестуют против организации кладбища, так как опасаются за экологию. Большинство жителей, которые не имеют центрального водопровода и берут воду из колодцев, боятся заражения.

Фомина обращаясь к возмущенным жителям, заявила: «Или вы только здесь погавкаете, простите?» Позднее чиновница сказала «Подъему», что «грубость вырвалась» в ответ на поведение протестующих. «Они вели себя очень некорректно. Представители власти приехали к ним с миссией, познакомили с генпланом, им не дали ни слова сказать. Они бы выложили еще то, как они себя вели. Конечно, это неправильная реплика, эта грубость была спровоцирована поведением массы людей, которые оскорбляли, обвиняли, не выслушивали, поэтому это вырвалось».

18 ноября в администрации Суздальского района сообщили «Коммерсанту», что комиссия по поведению муниципальных служащих изучит инцидент. В администрации Владимирской области заявили, что строительство кладбища было запланировано несколько лет назад. «До ближайших домов метров 400, все защитные расстояния выдержаны. Но там очень активно идет коттеджное строительство, и люди опасаются снижения стоимости объектов из-за близости к кладбищу», — заявили там. Встреча с администрацией проходила после решения суда, который подтвердил законность строительства кладбища.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимирская область кладбище выговор протесты
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