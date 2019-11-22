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Юмашев рассказал о разговоре с Путиным о слежке за Явлинским
В 1998 году премьер Примаков предлагал главе ФСБ Путину организовать слежку за политиком Григорием Явлинским. Тот отказался, заявив, что не намерен вмешивать ФСБ в политику, и пригрозил подать в отставку, говорит Юмашев
Валентин Юмашев и Владимир Познер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Журналист Владимир Познер взял интервью у бывшего руководителя администрации президента России (с 1997 по 1998 год) и действующего советника главы государства Валентина Юмашева. В разговоре с журналистом Юмашев рассказал, что Владимир Путин в период работы руководителем ФСБ заявлял о готовности уйти в отставку из-за требования ввести слежку за Григорием Явлинским. Интервью состоялось в Ельцин-центре.

Инцидент, по словам Юмашева, произошел осенью 1998 года, когда Владимир Путин работал директором ФСБ. В это же время премьером страны был Евгений Примаков, а Григорий Явлинский руководил фракцией партии «Яблоко» в Государственной думе.

«Происходит звонок, говорит Путин: «Валентин Борисович, мне нужно срочно подъехать к вам». Он подъезжает и говорит: «Я только что разговаривал с Евгением Максимовичем Примаковым, и он попросил, чтобы я как директор ФСБ дал команду следить за Явлинским, потому что он — агент империализма, Госдепа и т.д. Он идет на выборы, и за ним надо следить. Я как директор ФСБ считаю это абсолютно недопустимым. Если такая же позиция у Бориса Николаевича Ельцина, я сейчас же пишу заявление об уходе, потому что я считаю, что мы уничтожим ФСБ, если оно будет заниматься такими делами», — передал свой разговор с Владимиром Путиным Юмашев.

После этого Путин еще раз подтвердил, что считает неприемлемым вмешательство ФСБ в политику. «Я готов уйти в отставку, если такая же позиция [как у Примакова] у президента страны», — передает слова Путина Юмашев.

По словам Юмашева, после этого он сказал Путину: «На сто процентов уверен, что у Бориса Николаевича не такая позиция. Примаков предложил это от своего имени».

Валентин Юмашев в 1996 году стал советником президента по вопросам взаимодействия со СМИ и уже через год возглавил администрацию Бориса Ельцина, которой руководил до 1998 года. В 2002 году он женился на дочери Ельцина Татьяне, став зятем первого президента. Сейчас он занимает пост советника президента на общественных началах, является членом правления и советником фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина». В июне 2019 ода он вошел в состав совета директоров МТС.

Владимир Путин с 1997 по 1998 год был заместителем Валентина Юмашева в администрации президента. В 1998 году по указу Бориса Ельцина Путин перешел на пост директора ФСБ, который занимал вплоть до августа 1999 года и начала работы в качестве исполняющего обязанности премьера.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Валентин Юмашев, Владимир Путин, Явлинский
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