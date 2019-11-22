Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей

При внесении изменений в порядок медосмотра водителей учли не всё, но за данной инициативой стоит абсолютно благая цель — борьба с гибелью людей на дорогах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Требования, согласно которым большинство оборудования и расходников при анализах могут быть только импортными, не коррелируют с установками правительства по локализации производств, отметил он.

Новые правила должны были вступить в силу 22 ноября, но Минздрав перенес сроки.

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