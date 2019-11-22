«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На выставке в Дубае «Вертолеты России» не смогли договориться с покупателями из Индии и Индонезии о продаже Ми-171 и Ми-172. Российский холдинг долго не мог согласовать «зарубежную» цену, утверждают источники РБК

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Почему не удалось продать вертолеты

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.

Соответствующие переговоры велись с компаниями Sky One India и PT Nuh Indonesia, уточнил один из собеседников РБК. «Всего планировали поставить четыре машины, но ничего не подписали. Тянули с ценой до последнего. Когда согласовали цены — $11,7 млн за один Ми-171 и $11,9 млн за один Ми-172, покупатели уже уехали», — рассказал источник.

На внутренний рынок эти вертолеты поставляются с похожей комплектацией по цене примерно $8 млн за штуку, говорит собеседник РБК.

В пресс-службе «Вертолетов России» заявили РБК, что «действительно в рамках Dubai Airshow холдинг провел встречи с потенциальными заказчиками из Индии и Индонезии». «Однако данные переговоры находятся на начальной стадии, никаких контрактов к подписанию не планировалось», — утверждают в холдинге.