Порошенко призвал Раду сообщить России об окончательном расставании

Президент Украины призвал депутатов Верховной рады закрепить в Конституции положение о вступлении в ЕС и НАТО. По словам Порошенко, это будет четким сигналом Москве

Выступая в Верховной раде, Порошенко призвал уже в ближайшее время внести в Конституцию поправки, которые закрепят курс Украины на евро-атлантическую интеграцию. По его словам, это будет четким сигналом Москве. «Мы расстаемся. Окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет права мешать нашему вступлению в ЕС и НАТО», — заявил Порошенко под овации части зала.

В ходе выступления, которое транслировалось телеканалом «112.Украина», Порошенко также заявил, что нежелание прежних властей вступать «в два самых успешных объединения в мире» объяснялось как действиями «пятой колонны», так и спецоперацией ФСБ. По его словам, жителям Украины рассказывали про агрессивный блок НАТО и братский российский народ. По его словам, украинские политики находились в «плену имперской политики», которая проводила Россия.

Порошенко также заявил, что «агрессия России» началась после того, как президент Виктор Янукович объявил курс на внеблоковость Украины. По мнению Порошенко, если бы страна в 2014 году являлась членом НАТО, то Россия не смогла бы присоединить Крым.

Уже после выступления Порошенко большинство депутатов проголосовали за включение в Конституцию положения о том, что президент Украины должен быть гарантом реализации стратегического курса на вступление страны в ЕС и НАТО. Обеспечивать эти задачи должно и правительство страны.