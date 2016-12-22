Путин поручил рассчитать количество необходимых России боеприпасов

Президент России Владимир Путин поставил перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса задачу по оптимизации процесса производства боеприпасов, сообщает «Интерфакс».

«Нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны», — сказал президент на совещании с представителями ОПК.

Он также отметил, что вся производимая продукция должна быть высококачественной и современной. «Нужны, конечно, не пресловутые «болванки», а «умные», высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения», — сказал Путин, отметив, что такие вооружения «существенным образом экономят финансовые средства».

По его словам, для решения стоящих перед Россией задач ранее использовались дорогостоящие системы вооружения, тогда как сегодня они могут быть решены с использованием дешевых систем, но с применением современных боеприпасов.

Поэтому технологический цикл производства ракет и боеприпасов необходимо стремиться сокращать, несмотря на высокую сложность их производства, считает президент.