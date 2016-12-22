Сенатор обвинил главу Липецкой области в присвоении властных полномочий

По словам члена комитета по регламенту Совета Федерации, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов не имел права делать сенатором бывшего главу региона Олега Королева

Игорь Артамонов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов не имел права делегировать экс-губернатора Олега Королева в Совет Федерации, заявил ​член комитета по регламенту верхней палаты российского парламента Юрий Волков, сообщает «РИА Новости».

Артамонов подписал постановление о наделении Королева полномочиями члена Совета Федерации вместо покинувшей свой пост Ираиды Тихоновой 15 ноября 2018 года. С 16 ноября экс-губернатор Липцекой области, оставивший свой пост 2 октября, считается сенатором. Однако, по словам Волкова, делегировать своего представителя в Совфед может только полноправный губернатор, а не врио главы региона.

«К кандидатуре Королева вопросов нет. Но человек, который подписал представление на Королева (о направлении его сенатором в Совфед), здорово себя подставляет. Конституция не предоставляет ему таких полномочий», — заявил Волков, отметив, что Артамонов «присвоил себе властные полномочия».

В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» наделение полномочиями сенатора осуществляется «вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации». Однако Артамонов главой администрации Липецкой области пока не избран, указом президента России от 2 октября 2018 года он был назначен врио губернатора, а выборы нового главы региона пройдут в Липецкой области только 8 сентября 2019 года.

13 ноября председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора, однако этот закон пока не принят.

Ранее 22 ноября стало известно, что свои полномочия досрочно сложил Член Совета Федерации Виталий Богданов, представляющий в верхней палате российского парламента исполнительную власть Курской области. По словам источников РБК, на его место врио губернатора Курской области может быть назначен бывший глава региона Александр Михайлов.