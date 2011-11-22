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МИД Ирана: Введенные санкции никак не скажутся на нашей стране
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МИД Ирана: Введенные санкции никак не скажутся на нашей стране
Политика, 22 ноя 2011, 14:35
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МИД Ирана: Введенные санкции никак не скажутся на нашей стране
Новые санкции, введенные США, Великобританией и Канадой в отношении энергетического и финансового секторов экономики Ирана, являются в большей степени мерами пропагандистского характера и вряд ли окажут какое-либо реальное влияние. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Рамин Мехманпараст.

"Народ Ирана осуждает эти меры, однако их принятие ничего не меняет, они никак не скажутся на стране", - подчеркнул глава иранского МИДа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В свою очередь, заместитель министра нефтеперерабатывающей промышленности Ирана Абдулхуссейн Байат заявил, что новые санкции не повлияют на экспорт нефтепродуктов Исламской Республики в Евросоюз. Он подчеркнул, что экспорт иранской нефти продолжится при любых обстоятельствах. Отметим, что в настоящее время доля Ирана на европейском рынке нефтепродуктов составляет 11%.

Ранее представитель российского МИДа Александр Лукашевич заявил, что ужесточение действующих односторонних санкций против Ирана является неприемлемым и противоречит международному праву, так как затрагивает компании из третьих стран, сотрудничающие с ним в нефтяной и нефтеперерабатывающей сфере, а также иранский банковский сектор.

Он добавил, что практика ужесточения санкций осложняет налаживание конструктивного диалога с Тегераном. А.Лукашевич заметил, что для западных стран введение новых санкций против Ирана "становится едва ли не самоцелью" и что оно уже давно вышло за рамки предотвращения распространения ядерного оружия в мире.

Напомним, накануне, 21 ноября, США ввели ряд новых санкций, направленных против нефтехимического комплекса Ирана, а также нескольких физических лиц. Ранее президент Франции Николя Саркози направил письма, в которых привел доводы о необходимости усиления давления на Иран, государствам-партнерам, а также в штаб-квартиры Еврокомиссии и Евросоюза. Он потребовал немедленной заморозки активов Центробанка Ирана и прекращении закупок иранской нефти в ответ на содержащиеся в докладе МАГАТЭ опасения по поводу ядерной программы Исламской Республики.

В свою очередь, Великобритания разорвала деловые связи со всеми банками Ирана. Основанием для этого шага стали растущие подозрения в том, что иранский банковский сектор активно финансирует ядерную программу страны.

Теги: Reuters , Иран , МИД , министр иностранных дел , экспорт нефтепродуктов
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