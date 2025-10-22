США анонсировали «значительное усиление» санкций против России

По словам Бессента, США объявят о санкциях либо 23 октября в 0:00 мск, либо днем в тот же день

Скотт Бессент (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США собираются объявить о значительном усилении санкций против России в 23 или 24 октября, заявил глава Минфин США Скотт Бессент.

«Мы собираемся объявить либо после завершения рабочего дня сегодня днем (23 октября 0:00 мск), либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», — сказал он.

Россия считает западные санкции незаконными.

В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект о санкциях против России. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

Сенаторы планировали принять меры до саммита G7, который проходил в середине июня 2025 года. Однако ранее, 20 октября, лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта в сенате отложено до встречи президентов Трампа и Владимира Путина.

Лидеры договорились о встрече в Будапеште после телефонного разговора 16 октября. Республиканец тогда сказал, что его переговоры с Путиным состоятся в течение двух недель. Но накануне в Белом доме сообщили, что Трамп не планирует встречу с российским лидером в ближайшее время.