МИД рассказал, как Россия относится к запрету ядерных испытаний

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, почему Москва отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. За 29 лет его существования этот документ так и не вступил в силу

Сергей Рябков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) из-за позиции США, которые его подписали, но так и не ратифицировали. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая 22 октября на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ) при поддержке Фонда президентских грантов.

«Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и долго мирилась с отсутствием прогресса в США на данном направлении. Однако, принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию», — рассказал он.

И подчеркнул, что при этом Россия остается полностью приверженной этому договору. Пример такой приверженности, по его словам, — строительство российского сегмента международной системы мониторинга (International Monitoring System — IMS), которое завершилось уже после отзыва российской ратификации.

Нынешнюю ситуацию вокруг ДВЗЯИ Рябков оценил как сложную — по его словам, перспективы вступления документа в силу «по-прежнему не просматриваются».

После отзыва ратификации Россия неоднократно заявляла, что проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают другие страны. 2 октября 2025 года на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что «кое-кто готовит эти испытания». 10 октября на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос, имел ли он в виду Соединенные Штаты, глава государства сказал следующее: «Я не говорил, что США готовятся. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию».

«Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много-много лет. На компьютерах все это проигрывается. Специалисты считают, что этого достаточно, но кое-кто из этих специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания», — продолжил он.

И задался вопросом: ядерные испытания — это хорошо или плохо? «С точки зрения обеспечения безопасности — хорошо; с точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с действиями, направленными если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, это, наверное, не плохо», — сказал Путин, добавив, что в этом же контексте существует предложение Москвы хотя бы на год продлить действие договора об СНВ.