МИД рассказал, как Россия относится к запрету ядерных испытаний
Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) из-за позиции США, которые его подписали, но так и не ратифицировали. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая 22 октября на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ) при поддержке Фонда президентских грантов.
«Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и долго мирилась с отсутствием прогресса в США на данном направлении. Однако, принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию», — рассказал он.
И подчеркнул, что при этом Россия остается полностью приверженной этому договору. Пример такой приверженности, по его словам, — строительство российского сегмента международной системы мониторинга (International Monitoring System — IMS), которое завершилось уже после отзыва российской ратификации.
Нынешнюю ситуацию вокруг ДВЗЯИ Рябков оценил как сложную — по его словам, перспективы вступления документа в силу «по-прежнему не просматриваются».
После отзыва ратификации Россия неоднократно заявляла, что проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают другие страны. 2 октября 2025 года на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что «кое-кто готовит эти испытания». 10 октября на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос, имел ли он в виду Соединенные Штаты, глава государства сказал следующее: «Я не говорил, что США готовятся. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию».
«Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много-много лет. На компьютерах все это проигрывается. Специалисты считают, что этого достаточно, но кое-кто из этих специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания», — продолжил он.
И задался вопросом: ядерные испытания — это хорошо или плохо? «С точки зрения обеспечения безопасности — хорошо; с точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с действиями, направленными если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, это, наверное, не плохо», — сказал Путин, добавив, что в этом же контексте существует предложение Москвы хотя бы на год продлить действие договора об СНВ.
Что такое ДВЗЯИ
Дискуссия о запрете ядерных испытаний началась в 1960-е годы. В 1963-м в Москве Великобритания, СССР и США подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (Московский договор); со временем к нему присоединилось более 100 стран. При этом документ по-прежнему не запрещал испытания под землей.
В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания (в этом с ним согласились Великобритания и США). А в 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. Почти за 30 лет, что документ открыт к подписанию, этого так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие взрывы. Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году, ратифицировала в 2000-м, а в 2023-м отозвала свою ратификацию.
После 1996 года в мире было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели на них моратории), шесть — КНДР.
Со вступлением ДВЗЯИ в силу должна была заработать организация этого договора — ОДВЗЯИ. Пока действует подготовительная комиссия, в рамках которой функционирует международная система проверки. В ее основе лежит Международная система мониторинга — после завершения ее строительства она будет состоять из 321 станции (сейсмические, гидроакустические, инфразвуковые и радионуклидные) и 16 лабораторий в 89 странах. Информацию они отправляют в Международный центр данных в штаб-квартире ДВЗЯИ в Вене. Как сказал Рябков, Россия по числу станций занимает второе в мире место — на ее территории размещено 32 таких объекта.