Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ
Президент Владимир Путин своим указом назначил нового спецпредставителя — по делимитации и демаркации границ России с сопредельными странами СНГ, а также Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Документ размещен на портале правовой информации.
«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами — участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы Российской федерации с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», — сказано в документе.
Также Удовиченко был назначен руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.
Ранее обе должности занимал Михаил Петраков, который в августе стал послом России в Австралии.
До июня прошлого года 63-летний Удовиченко был послом России в Киргизии. Этот пост он занимал с 2019 года, до этого был главой российской дипмиссии в Нигерии. В 2004-2013 годах работал во Втором департаменте стран СНГ МИДа.
Читайте РБК в Telegram.