Политика⁠,
0

Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ

Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ и Кавказа
Спецпредставителем по границам со странами СНГ, Грузией, Абхазией и Южной Осетией стал бывший посол по особым поручениям МИДа Удовиченко. Также он возглавил делегацию России на многосторонних переговорах по Каспийскому морю
Николай Удовиченко
Николай Удовиченко (Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости)

Президент Владимир Путин своим указом назначил нового спецпредставителя — по делимитации и демаркации границ России с сопредельными странами СНГ, а также Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Документ размещен на портале правовой информации.

«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами — участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы Российской федерации с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», — сказано в документе.

Также Удовиченко был назначен руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Путин пожелал странам СНГ «не разъехаться далеко друг от друга»
Политика

Ранее обе должности занимал Михаил Петраков, который в августе стал послом России в Австралии.

До июня прошлого года 63-летний Удовиченко был послом России в Киргизии. Этот пост он занимал с 2019 года, до этого был главой российской дипмиссии в Нигерии. В 2004-2013 годах работал во Втором департаменте стран СНГ МИДа.

