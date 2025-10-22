Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ и Кавказа

Спецпредставителем по границам со странами СНГ, Грузией, Абхазией и Южной Осетией стал бывший посол по особым поручениям МИДа Удовиченко. Также он возглавил делегацию России на многосторонних переговорах по Каспийскому морю

Николай Удовиченко (Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости)

Президент Владимир Путин своим указом назначил нового спецпредставителя — по делимитации и демаркации границ России с сопредельными странами СНГ, а также Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Документ размещен на портале правовой информации.

«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами — участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы Российской федерации с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», — сказано в документе.

Также Удовиченко был назначен руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Ранее обе должности занимал Михаил Петраков, который в августе стал послом России в Австралии.

До июня прошлого года 63-летний Удовиченко был послом России в Киргизии. Этот пост он занимал с 2019 года, до этого был главой российской дипмиссии в Нигерии. В 2004-2013 годах работал во Втором департаменте стран СНГ МИДа.