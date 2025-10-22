 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белоруссия сообщила об открытии Литвой закрытых из-за метеозондов КПП

Литва временно закрыла два оставшихся пограничных пункта с Белоруссией — Мядининкай﻿ (Каменный Лог﻿) и Шальчининкай﻿ (Бенякони﻿). Вильнюс объяснил это появлением метеозондов, использовавшихся для контрабанды сигарет
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Литва закрывала два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией в ответ на появление метеозондов, использовавшихся для контрабанды сигарет, сообщил Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), передает Литовское национальное радио (LRT). Госпогранкомитет Белоруссии около 09:00 мск проинформировал, что движение возобновлено.

«Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд», — заявил белорусский погранкомитет.

Ранее Литва закрыла четыре основных автомобильных пограничных пункта пропуска с Белоруссией: «Лоша» (с литовской стороны — «Шумскас»), «Видзы» («Твярячюс»), «Лаворишкес» («Котловка») и «Привалка» («Райгардас»). Открытыми на октябрь оставались только два: «Каменный Лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай») в Гродненской области. На сайте погранслужбы Белоруссии оба этих погранперехода указаны как работающие. У остальных есть пометка: «Не функционирует по инициативе сопредельной стороны».

В Латвии ввели платное пересечение границы
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Из-за появления метеозондов вечером во вторник, 21 октября, была приостановлена работа Вильнюсского аэропорта. По данным НЦУКС, всего были замечены несколько десятков метеозондов. Были найдены пять из них, а также 7 тыс. пачек контрабандных сигарет, задержан один подозреваемый.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что случаи контрабанды с использованием метеозондов расследуются как организованная преступность.

Аэропорт возобновил работу в 6:30 мск. В результате пострадали около 30 рейсов. Представительница Литовских аэропортов Виталия Роче сообщила, что часть рейсов была перенаправлена в Каунас, один вернулся в исходный аэропорт.

До этого в прошлый раз работа аэропорта была нарушена из-за контрабандных воздушных шаров в начале октября. Тогда более 20 метеозондов попали в воздушное пространство Литвы.

Ранее, в августе, Литва установила на неиспользуемых дорогах у некоторых пограничных пунктов с Россией и Белоруссией заграждения, для создания которых использовали так называемые зубы дракона — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид. Затем власти страны задумались над восстановлением ранее осушенных болот на границе с Белоруссией для усиления безопасности.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белоруссия Литва закрытие границы контрабанда
