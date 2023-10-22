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La Tribune узнала о планах Эр-Рияда купить 54 французских истребителя

La Tribune: Эр-Рияд рассматривает покупку 54 французских истребителя Rafale
Эр-Рияд планирует купить 54 французских истребителя Rafale, узнала La Tribune. Bloomberg отмечает, что в 2018 году страна вела переговоры по покупке 48 самолетов от BAE Systems, но из-за гибели журналиста Хашкаджи сделка сорвалась

Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки 54 истребителей Rafale у французского производителя Dassault Aviation, сообщает La Tribune со ссылкой на источники.

По их данным, Эр-Рияд уже направил французской компании соответствующий запрос. Производитель должен дать свой ответ до 10 ноября.

Как отмечает газета, Dassault Aviation «осторожно» подходит к потенциальной сделке, поскольку саудовские ВВС исторически полагались на самолеты F-15, произведенные Boeing, и самолеты Eurofighter от британской BAE Systems и ее немецких партнеров.

Bloomberg пишет, что в прошлом Саудовская Аравия была крупнейшим экспортным покупателем истребителей Eurofighter, однако после гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в ее консульстве в Стамбуле осенью 2018 года, Германия приостановила выдачу разрешений на продажу оружия Эр-Рияду. По данным агентства, тогда стороны вели переговоры о покупке 48 самолетов.

Rafale — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation в середине 1980-х годов. Совершил первый полет в июле 1986 года. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году и 2006 году соответственно. Силовая установка — двухдвигательная, также имеет 11 различных модификаций, включая одноместные и двуместные варианты.

Как отмечает Reuters, Daussault Aviation ранее продавала военные самолеты Rafale другим странам Ближнего Востока, а именно Египту, Катару и ОАЭ. В сравнении с Eurofighter, Rafale обладает большей боевой нагрузкой (9,5 т против 7,5 т), но меньшим практическим «потолком» (15,2 км против 19,8 км).

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Франция Саудовская Аравия истребители
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