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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили о взрывах в Харькове

Власти Украины сообщили о взрывах в Харькове
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Военная операция на Украине
В Харькове объявили воздушную тревогу, в городе раздались взрывы. Повреждено здание почтового отделения, есть погибшие и пострадавшие, сообщают украинские власти

В Харькове произошли взрывы после объявления воздушной тревоги и обстрела. Повреждено здание почтового отделения, написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Во время взрыва шесть человек погибли, 14 человек получили ранения, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. 

Вечером 21 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, а Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

О взрывах сообщал и Синегубов, призвав местных жителей проследовать в укрытия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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