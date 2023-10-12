В Харькове прозвучали взрывы
На окраине Харькова раздался взрыв, предварительно, есть попадание по частному дому, сообщил в телеграм канале мэр города Игорь Терехов.
«Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте «прилета», — добавил он.
Мужчина получил осколочные ранения, кроме того, за помощью к врачам обратилась женщина из-за острой реакции на стресс, уточнил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 21:49 (время совпадает с мск). По сведениям «Суспільне Харків» прогремели два взрыва — в 23:15 и в 23:42.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%