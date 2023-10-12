В Харькове прозвучали взрывы

Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Власти Харькова сообщили о «прилете» после включения сирен тревоги, начался пожар. Минобороны России подчеркивает, что не наносит ударов по гражданским объектам

На окраине Харькова раздался взрыв, предварительно, есть попадание по частному дому, сообщил в телеграм канале мэр города Игорь Терехов.

«Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте «прилета», — добавил он.

Мужчина получил осколочные ранения, кроме того, за помощью к врачам обратилась женщина из-за острой реакции на стресс, уточнил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 21:49 (время совпадает с мск). По сведениям «Суспільне Харків» прогремели два взрыва — в 23:15 и в 23:42.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.