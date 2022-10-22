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В новый состав ЦК компартии Китая не вошли четыре чиновника-тяжеловеса

В ЦК компартии Китая не вошли четыре человека, в том числе премьер Госсовета Ли Кэцян
При этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Ван Ян не достигли пенсионного возраста — 68 лет — и могли бы оставаться на постах еще год
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Ju Peng / XinHua / Global Look Press)

Председатель КНР Си Цзиньпин, который, как ожидается, переизберется на третий пятилетний срок, совершил серьезные перестановки в Коммунистической партии: на пенсию выйдут четыре ветерана-тяжеловеса, включая премьера страны Ли Кэцяна, пишет газета South China Morning Post.

Сразу после закрытия XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в субботу агентство «Синьхуа» опубликовало список членов Центрального комитета (ЦК) КПК. В нем отсутствуют четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК компартии, руководящего органа из семи человек. Речь идет о 67-летнем Ли Кэцяне, 72-летнем председателе постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, 67-летнем председателе Всекитайского комитета народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Яне и 68-летнем вице-премьере Хань Чжэне.

ЦК КПК, насчитывающий около 200 членов, подчиняется политбюро из 25 членов, которое возглавляет постоянный комитет. Непопадание в список означает невозможность получения любой важной государственной или правительственной должности, отмечает издание. При этом и Ли Кэцян, и Ван Ян не достигли пенсионного возраста — 68 лет — и могли бы оставаться на постах еще год. Однако Си Цзиньпину нужна более молодая команда, которая могла бы поддержать его во время следующих переизбраний, пишет South China Morning Post. В воскресенье состоится первый пленум ЦК, на котором будет утвержден список.

Кроме того, в списке ЦК отсутствуют глава канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи и вице-премьер Госсовета Лю Хэ. При этом 69-летний министр иностранных дел Ван И вошел в число новых членов ЦК — вероятно, он займет место в политбюро, освобожденное Ян Цзечи, указывает газета.

16 октября в Китае начался ХХ Всекитайский съезд КПК, по итогам которого, как ожидается, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР 69-летний Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок.

Предшественники Си Цзиньпина возглавляли страну по два пятилетних срока. Однако в 2018 году в Конституцию Китая были внесены поправки, позволяющие руководить страной неограниченный срок.

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