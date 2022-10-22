Премьер Португалии заявил, что трубопровод превратит страну в экспортера

Испания, Португалия и Франция 20 октября договорились создать «зеленый энергетический коридор» — из Барселоны в Марсель. Трубопровод получит название BarMar

Фото: MARTIN DIVISEK / EPA / ТАСС

Строительство нового трубопровода превратит Португалию в страну-экспортера энергии и соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой. Об том этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«Когда мы говорим о зеленом водороде <...>, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Перед нами стоит гораздо более серьезный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведенный нами газ», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ходе встречи премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Франции Эмманюэль Макрон и Кошта 20 октября достигли соглашения по замене проекта газопровода Midcat через Пиренеи новым «зеленым энергетическим коридором» — из Барселоны в Марсель. Как передает La Vanguardia, трубопровод получит название BarMar.

По словам Санчеса, страны договорились создать трубопровод для транспортировки «зеленого» водорода, а также для транспортировки газа, необходимого энергетическому рынку ЕС.

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