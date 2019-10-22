Хорватию решили принять в шенгенскую зону

После четырех лет оценки Еврокомиссия дала Хорватии «зеленый свет» для присоединения к Шенгенской зоне

Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону, сообщает Euronews. После четырех лет оценки страны, в Брюсселе пришли к выводу, что Загреб отвечает всем необходимым для этого условиям.

В частности, отмечается, что Хорватия продолжает выполнять обязательства, связанные с Шенгенскими правилами, которые она взяла на себя в в 2016 году рамках переговоров о присоединении.

Комиссия также посчитала, что Загребу нужно будет продолжать работать над выполнением всех обязательств, одно из них — обеспечение безопасности внешних границ блока, в особенности в свете деликатной темы миграции. В частности, на этом фоне получить доступ к Шенгенской зоне не могут до сих пор Румыния и Болгария, которые ведут переговоры о присоединении с 2010 года.