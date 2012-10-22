Г.Таргамадзе: Все обвинения – абсурд, цель провокации – арест С.Удальцова

Грузинский парламентарий Гиви Таргамадзе назвал обвинения российских правоохранителей в финансировании беспорядков в России абсурдными. По его словам, видеозапись, которую НТВ использовал в "Анатомии протеста - 2" и на основании которой было возбуждено уголовное дело, – сфальсифицирована.

Фото: civil.ge

Отметим, на видео именно Г.Таргамадзе дает указания Сергею Удальцову и его соратникам по свержению действующего режима. "Российские правоохранительные органы сначала поставили цель - арест Удальцова, а затем под эту цель стали начали собирать всякий абсурд", - цитирует грузинского политика радио "Свобода".

"Еще одним абсурдом являются показания задержанного Леонида Развозжаева. Насколько я знаю, этого человека задержали в Киеве, где он пытался обратиться к комиссару ООН по правам человека. После задержания, видимо, в отношении него были применены соответствующие методы, и он начал говорить то, в чем заинтересовано российское следствие", - заявил Гиви Таргамадзе, подтверждая версию российских оппозиционеров, которые считают, что помощник депутата Ильи Пономарева оговорил себя под пытками.

Напомним, сегодня в СКР заявили, что Л. Развозжаев сам явился к следователям и выразил готовность сотрудничать с ними. Как сообщили в ведомстве, оппозиционер сообщил следователям о подготовке Сергеем Удальцовым и Константином Лебедевым массовых беспорядков в России, а также об их причастности к массовым беспорядкам на Болотной площади 6 мая. В явке с повинной на 10 страниц в частности сообщалось, что провокации на Болотной площади финансировал экс-главы комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Г.Таргамадзе.

Между тем, по другой информации, Л.Развозжаев был задержан в Киеве, куда приехал просить политического убежища, неизвестными лицами в штатском. Также сообщалось, что оппозиционера арестовали на два месяца. В настоящее время К.Лебедев находится под арестом, а координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов выпущен под подписку о невыезде. Оба не признают свою вину.

Напомним, СКР возбудил дело о подготовке массовых беспорядков после выхода на экраны документального фильма НТВ "Анатомия протеста - 2", в котором российских оппозиционеров обвиняли в сговоре с грузинскими политиками и подготовке волнений на территории России.