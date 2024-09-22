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Президентом Шри-Ланки стал марксист, обещавший переписать историю страны

Президентом Шри-Ланки был избран Анура Кумара Диссанаяке
На выборах победил кандидат от левого альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке. Действующий президент Ранила Викремесингхе оказался на третьем месте
Анура Кумара Диссанаяке
Анура Кумара Диссанаяке (Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters)

Кандидат от левого альянса «Национальная народная власть» (NPP) Анура Кумара Диссанаяке избран президентом Шри-Ланки, пишет Ada Derana со ссылкой на избирком.

55-летний Диссанаяке, лидер марксистской партии «Джанатха Вимукти Перамуна» победил на выборах, которые прошли накануне, набрав 42,31% голосов. Второе место занял Саджита Премадасу из «Объединенной национальной силы» (32,76%). Действующий президент Ранила Викремесингхе оказался на третьем месте (17,27%).

Диссанаяке уже участвовал в президентских выборах в 2019 году, тогда он получил чуть более 3% голосов. Его победа на нынешних выборах свидетельствует о том, что избиратели устали от «старой политической гвардии», которую обвиняют в том, что она подталкивает Шри-Ланку к экономической нестабильности, отмечает издание.

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Избранный президент после победы заявил о готовности «переписать историю Шри-Ланки».

«Эту мечту можно осуществить, только начав все сначала. Единство сингальцев, тамилов, мусульман и всех жителей Шри-Ланки является основой этого нового начала. Новый ренессанс, к которому мы стремимся, возникнет на основе этой общей силы и видения», — подчеркнул он.

Диссанаяке в ходе предвыборной кампании обещал провести радикальные реформы, бороться с коррупцией, положить конец кумовству, стабилизировать экономику.

Говоря о внешней политике, он заявлял в интервью The Week: «Наш подход будет заключаться в обеспечении региональной безопасности и одновременном использовании экономических возможностей в своих интересах. Однако мы привержены сохранению нашего суверенитета и не будем подчиняться какой-либо силе в этой геополитической гонке. Мы верим в необходимость проведения сильной внешней политики, которая соответствует глобальным условиям и эффективно служит нашим национальным интересам».

Последние президентские выборы в стране состоялись в 2019 году, на них одержал победу Готабая Раджапакса. Однако летом 2022 года он бежал из страны на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса. Парламент назначил вместо него бывшего премьер-министра Ранила Викремесингхе.

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