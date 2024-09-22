Губернатор Владимирской области сообщил о временной эвакуации из двух районов

Во Владимирской области сообщили о временной эвакуации из двух районов

Временная эвакуация жителей из двух районов из-за «угрозы» была объявлена там накануне, сообщил Авдеев. По его словам, все они уже вернулись по домам

Александр Авдеев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Киржачском и Меленковском районах Владимирской области накануне вечером были проведены мероприятия по временной эвакуации из-за «сигналов об угрозе», однако уже ночью все граждане вернулись домой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. Со вчерашнего вечера правительство области, муниципалитеты, все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения. В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем», — написал он.

Подробностей об «угрозе» он не раскрыл. Администрация Киржачского района сообщала о поступившем «сигнале опасности» в ночь на 22 сентября. «В связи с этим были эвакуированы жители п. Барсово, п. Мирный и н/п Дубки. В настоящий момент угроза жизни миновала, все граждане вернулись домой», — говорилось в сообщении.

Владимирская область находится примерно в 750 км от границы с Украиной (по прямой). Беспилотник над территорией региона российские военные впервые после начала боевых действий на Украине сбили в середине июня. Власти уточняли, что дрон уничтожили в Юрьев-Польском районе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.