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Военная операция на Украине ,  
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Кадры прибытия вернувшихся из плена российских военных

Из плена Украины вернулись 55 российских военных, сообщило Минобороны. Они прилетели на аэродром на самолете. РБК публикует кадры возвращения

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Минобороны сообщило о возвращении 55 военных из плена
Политика

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