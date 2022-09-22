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Курс евро на 22 сентября
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Курс японской иены резко вырос после первой интервенции ЦБ с 1998 года
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Россия дала агреман на назначение Трейси послом США
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,
22 сен, 13:09
0
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Кадры прибытия вернувшихся из плена российских военных
Из плена Украины вернулись 55 российских военных, сообщило Минобороны. Они прилетели на аэродром на самолете. РБК публикует кадры возвращения
Video
Минобороны сообщило о возвращении 55 военных из плена
Политика
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Россия
Украина
обмен
пленные
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