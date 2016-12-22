Польский телеканал уволил сотрудника за фотографию из твита Трампа

Подпись «Слева — президент Польши» под фотографией Анджея Дуды и Дональда Трампа стоила работы сотруднику телеканала ​Belsat TV. Канал базируется в Польше, но позиционирует себя как свободное телевидение Белоруссии

Анджей Дуда и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома (Фото: Пресс-служба Белого дома)

Вещающий из Польши телеканал ​Belsat TV, который позиционирует себя как первый независимый телеканал в Белоруссии, уволил сотрудника после публикации им совместной фотографии президента Польши Анджея Дуды с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Wiadomości Gazeta.pl.

На фотографии, которую перепостил менеджер по социальным сетям Иван Шило фотографии, снятой в Овальном кабинете в Белом доме, Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, причем оба президента подписывают соглашение о стратегическом сотрудничестве. Эта фотография вызвала множество критических откликов в Польше, многие посчитали ее унизительной для лидера страны.

​Шило, который опубликовал эту фотографию у себя на странице, снабдил ее подписью «Слева — президент Польши». Позже он пояснил, что взял ее из твита Дональда Трампа.

Издание приводи слова руководителя канала Belsat Агнешки Ромашевской-Гузы, которая заявила, что Шило «затеял скандал, который угрожает интересам компании». «В разговоре с порталом Wirtualnemedia.pl директор Belsat подтвердила, что одной из причин прекращения сотрудничества с Шило была эта фотография, отмечает издание. В своем Twitter Ромашевская заявила, что не допустит, чтобы телеканал вмешивался во внутрипольские политические противоречия.

Шило на своей странице в Facebook также рассказал, что после этого все сотрудники Belsat получили памятку, в которой говорится, что любая новость, связанная с Польшей (даже если она касается автомобильной аварии), должна быть предварительно согласована с редакцией перед публикацией. При этом он отметил, что новости о других странах такую процедуру не проходят.

«Канал был создан как структурная единица Польского телевидения. Формально создание телеканала стало результатом договора, подписанного в 2007 году между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением. Договор предусматривает многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат», — говорится в разделе «О нас» на сайте телеканала.