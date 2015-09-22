СМИ сообщили о совместных действиях России и Ирана в Сирии

Россия и Иран начали координировать свои действия внутри Сирии, стремясь сохранить позиции действующего президента страны Башара Асада, сообщает The Wall Street Journal

Кобани, Сирия. Архивное фото (Фото: AP)

Издание указывает со ссылкой на вашингтонских чиновников, что в последние несколько месяцев российские и иранские чиновники провели целую серию переговоров на высоком уровне, обсуждая ситуацию в Сирии. К ним относится и секретный визит в Москву генерал-майора Касема Сулеймани, одного из руководителей Стражей Исламской революции, отвечающего в том числе за военную поддержку правительства Башара Асада.

МИД России еще летом заявил, что сообщения о визите Сулеймани вызвали в Москве большое удивление. «Ранее, на прошлой неделе, мы американским коллегам сообщили, что такой информацией не располагаем, что на прошлой неделе господин Сулеймани в Москве не находился, и мы думали, что на этом вопрос закрыт», — сказал по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков.

В Кремле также опровергали информацию о переговорах с Сулеймани.

Видео: РБК

Тем не менее американцы продолжают настаивать на том, что переговоры по Сирии с участием Сулеймани проходили. Об этом WSJ сообщил высокопоставленный источник, лично отслеживавший визит иранского генерала в Москву. По мнению сотрудника Пентагона, именно тогда обсуждался вопрос об авиабазе в провинции Латакия.

Издание отмечает, что на фоне российско-иранских контактов Вашингтону приходится корректировать свою сирийскую политику. Так, если раньше США настаивали на обязательном уходе Асада, то в минувшие выходные госсекретарь Джон Керри допустил, что нынешний президент Сирии сохранит свой пост до формирования нового правительства.

Тегеран активно поддерживал Башара Асада с начала гражданской войны в Сирии. Проиранская группировка «Хезболла», базирующаяся в Ливане, направила тысячи своих добровольцев в помощь сирийской армии, что позволило остановить наступление оппозиции и предотвратить захват противниками Асада Дамаска.​