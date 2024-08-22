Появились кадры пожара после атаки ВСУ на паром в порту Кавказ

Пожар после атаки ВСУ на паром в порту Кавказ. Видео

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Украина атаковала паром с 30 топливными цистернами в порту Кавказ в Краснодарском крае, начался пожар, позже от полученных повреждений судно затонуло, заявили в оперштабе региона. Сотрудников порта эвакуировали, сообщили в Минтрансе.