 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские власти призвали жителей эвакуироваться из Мирнограда

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Мирнограда заявил о быстром приближении к городу российской армии
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Глава администрации подконтрольного Украине города Мирноград (Димитров) в Донбассе Юрий Третьяк заявил, что всех мирных жителей необходимо эвакуировать к концу недели. Как сообщает CNN, в интервью одной из местных радиостанций он признал, что ситуация для ВСУ постоянно ухудшается, а российские подразделения продвигаются вперед быстрее, чем ожидалось. По различным данным, линия фронта сейчас проходит примерно в 5 километрах от города.

До начала военных действий в Мирнограде проживали около 50 тыс. человек.

Утром 22 августа 2024 года замглавы Мирнограда Татьяна Сытник сообщила, что два района города закрыты на въезд. Там перестают работать магазины, банки, отсутствует подача электроэнергии. Сытник признала, что жители города уезжают неохотно, рассчитывая, что их военные действия не коснутся.

За последние полторы недели было объявлено об эвакуации и других городов Покровской агломерации — самого Покровска (Красноармейска), Новогродовки. В Украинске и Горняке перестали работать местные предприятия.

Димитров (он был назван так по названию шахты в честь болгарского коммуниста Георгия Димитрова) был переименован в Мирноград в 2016 году. Власти ДНР это решение не признают.

Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Что россияне покупали в интернете чаще одежды и электроники. Инфографика

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Средняя цена билета в кино в России побила новый рекорд

В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье

Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройки

Владимир Путин позвонил военкору, получившему ранение в Курской области

ФСБ завела дело в отношении журналистов, посетивших Курскую область

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Донбасс Украина
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии села Свиридоновка в Донбассе
Политика
В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курянПолитика, 14:42
Россия и Китай договорились обеспечить бесперебойные расчеты в торговлеПолитика, 14:41
В РПЦ обвинили Константинопольского патриарха в преследовании УПЦПолитика, 14:38
Часть школьников Курской области переведут на дистанционное обучениеПолитика, 14:37
Украинскую чемпионку марафонов отстранили за эритропоэтинСпорт, 14:35
Украинские власти призвали жителей эвакуироваться из МирноградаПолитика, 14:28
Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦГород, 14:28
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Тела пяти пассажиров затонувшей у берегов Италии суперъяхты опозналиОбщество, 14:27
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской областиПолитика, 14:23
Кто играл в России за самопровозглашенную сборную КолумбииСпорт, 14:18
Совещание по ситуации в Курской области с участием Путина. ТрансляцияПолитика, 14:15
Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ в пяти селах Курской областиПолитика, 14:13
Посольства США и Китая предупредили о рисках на УкраинеПолитика, 14:07
Гладков сообщил о сбитых над Белгородом воздушных целях и дронахПолитика, 14:04