Украинские власти призвали жителей эвакуироваться из Мирнограда

Глава Мирнограда заявил о быстром приближении к городу российской армии

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Глава администрации подконтрольного Украине города Мирноград (Димитров) в Донбассе Юрий Третьяк заявил, что всех мирных жителей необходимо эвакуировать к концу недели. Как сообщает CNN, в интервью одной из местных радиостанций он признал, что ситуация для ВСУ постоянно ухудшается, а российские подразделения продвигаются вперед быстрее, чем ожидалось. По различным данным, линия фронта сейчас проходит примерно в 5 километрах от города.

До начала военных действий в Мирнограде проживали около 50 тыс. человек.

Утром 22 августа 2024 года замглавы Мирнограда Татьяна Сытник сообщила, что два района города закрыты на въезд. Там перестают работать магазины, банки, отсутствует подача электроэнергии. Сытник признала, что жители города уезжают неохотно, рассчитывая, что их военные действия не коснутся.

За последние полторы недели было объявлено об эвакуации и других городов Покровской агломерации — самого Покровска (Красноармейска), Новогродовки. В Украинске и Горняке перестали работать местные предприятия.

Димитров (он был назван так по названию шахты в честь болгарского коммуниста Георгия Димитрова) был переименован в Мирноград в 2016 году. Власти ДНР это решение не признают.