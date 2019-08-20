Минобороны показало первый полет новейшего беспилотника-разведчика

«Альтиус-У» способен находиться в воздухе больше суток и выполнять широкий спектр разведывательных задач, заверяют военные. Первый полет дрона длился чуть больше получаса на высоте до 800 м

Видео: Минобороны России

Российский тяжелый беспилотник «Альтиус-У» совершил первый испытательный полет. Об этом сообщает Минобороны.

«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме», — уточнили в ведомстве.

Также пресс-служба министерства показала видео испытаний. На кадрах видно, как летательный аппарат разгоняется по взлетно-посадочной полосе на одном из испытательных аэродромов, отрывается от земли и набирает высоту. В воздухе он отрабатывает различные маневры, после чего заходит на посадку. Внешне аппарат напоминает традиционный самолет, моноплан с двумя винтовыми двигателями на крыле.

Все системы комплекса отработали штатно, сообщили агентству ТАСС в Минобороны.