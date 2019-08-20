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Политика ,  
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Минобороны показало первый полет новейшего беспилотника-разведчика
«Альтиус-У» способен находиться в воздухе больше суток и выполнять широкий спектр разведывательных задач, заверяют военные. Первый полет дрона длился чуть больше получаса на высоте до 800 м

Видео: Минобороны России

Российский тяжелый беспилотник «Альтиус-У» совершил первый испытательный полет. Об этом сообщает Минобороны.

«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме», — уточнили в ведомстве.

Также пресс-служба министерства показала видео испытаний. На кадрах видно, как летательный аппарат разгоняется по взлетно-посадочной полосе на одном из испытательных аэродромов, отрывается от земли и набирает высоту. В воздухе он отрабатывает различные маневры, после чего заходит на посадку. Внешне аппарат напоминает традиционный самолет, моноплан с двумя винтовыми двигателями на крыле.

Все системы комплекса отработали штатно, сообщили агентству ТАСС в Минобороны.

Комплекс «Альтиус-У» способен выполнять широкий спектр разведывательных задач, применяя различные оптические, радиотехнические и радиолокационные средства. Он может находиться в воздухе более суток. Масса беспилотника — около 6 т. Он управляется через спутник, что делает радиус его применения почти неограниченным. Впервые экспериментальную модель представили на форуме «Армия-2015». Его создали на базе разработок и испытаний прототипов в рамках проекта «Альтаир».

Общество
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

В начале августа Минобороны протестировало на одном из аэродромов другой тяжелый ударный беспилотник большой продолжительности полета, который называется «Охотник». Его характеристики не раскрываются, однако известно, что взлетная масса машины составляет 20 т.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минобороны, беспилотник, вооружения
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