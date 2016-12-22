Британские «Тайфуны» подняли для преследования Су-30 над Черным морем

Британия в ответ на действия российских Су-30 у границы воздушного пространства стран НАТО в Черном море подняла в воздух два истребителя «Тайфун», сообщили ВВС королевства. Что именно там делали Су-30, военные не уточнили

Истребитель «Тайфун» (Фото: Luke MacGregor / Bloomberg)

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о вылете из Румынии двух своих истребителей четвертого поколения «Тайфун» (Typhoon) для того, чтобы тайно проследовать и проследить за российскими военными самолетами, которые действуют возле границ воздушного пространства стран НАТО в Черном море, сообщается в Twitter британских ВВС.

Вблизи воздушного пространства, по информации ведомства, предположительно, действовали два российских Су-30. Остальных подробностей произошедшего британские военные не уточнили. «Тайфуны», как замечает Reuters со ссылкой на британских ВВС, поднялись в небо с румынской авиабазы недалеко от города Констанца.

Румынское агентство Agerpress 13 августа сообщило о том, что размещенные в стране британские «Тайфуны» перехватили шесть российских фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые пролетели рядом с воздушным пространством НАТО.

В российском военном ведомстве, реагируя на эти сообщения, затем заявили, что самолеты морской авиации Черноморского флота в этот день выполняли плановые учебные полеты над акваторией. Однако военные самолеты Североатлантического альянса к ним, по информации Минобороны, не приближались.​ При этом Су-24 среди российских истребителей тогда, как подчеркивали в министерстве, не было.

Военный самолет НАТО российские специалисты заметили только после того, как все задания истребители выполнили.​ Но и он, по данным Минобороны, от российских самолетов находился на расстоянии более 30 км.​