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Военная операция на Украине ,  
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Эфир РБК накануне переговоров России и Украины в Стамбуле. Видео

Включение из Стамбула накануне третьего раунда переговоров России и Украины
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Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле

Эфир РБК накануне переговоров России и Украины в Стамбуле. Видео
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В Стамбуле готовятся к проведению третьего раунда переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Встреча делегаций пройдет во дворце Чыраган, передает корреспондент РБК.

Точная дата переговоров пока неизвестна — встреча должна состояться в период с 23 по 25 июля. Кремль призывает не ждать «прорыва из разряда чудес» по результатам встречи.«Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предыдущая встреча состоялась 2 июня, стороны обменялись меморандумами о возможных условия мирного урегулирования. Документы по содержанию «абсолютно противоположные», заявил президент Владимир Путин.

«Но переговоры для того и организуются, и проводятся, чтобы искать пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным предварять сами переговоры», — сказал он в конце июня.

С чем Россия и Украина подошли к третьему раунду переговоров
Политика
Российско-украинские переговоры во дворце Чираган, 2 июня 2025 года

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